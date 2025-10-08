Universidad Católica vive un gran presente en el Campeonato Nacional y ya comienza a planificar la temporada 2026, con el foco puesto en los torneos internacionales que podría disputar, por lo que ya se piensa en los refuerzos.

Actualmente, los cruzados ocupan el quinto puesto de la tabla con 29 puntos, una posición que, de mantenerse hasta el cierre del campeonato les permitiría acceder directamente a la fase de grupo de Copa Sudamericana.

No obstante, el equipo está a solo dos puntos de O’Higgins, segundo en la clasificación, un lugar que otorga pasaje a la Copa Libertadores y mantiene intacta la ilusión.

El jugador que la UC querría repatriar

Según reveló Bruno Sampieri en su canal y recoge Punto Cruzado, Luciano Cabral estaría en la mira de la Universidad Católica, donde señala ya se habría iniciado un contacto para el 2026.

Luciano Cabral podría regresar a Chile/ Getty Images)

ver también ¡Y por largo tiempo! Revelan que Universidad Católica avanza en renovar a 3 de sus figuras

El jugador de la Selección Chilena, quien tiene contrato con Independiente hasta el 2027, pasa por un tenso momento en el club, donde el club argentino marcha en el último lugar del Grupo de la Liga con tan solo 6 puntos y 13 partidos sin encontrarse con la victoria.

Publicidad

Publicidad

Por estos motivos, se habla de grandes cambios en el plantel de cara a la próxima temporada y uno de los que podría salir es Cabral, el chileno fue una de las grandes figuras del equipo en el ciclo anterior, tendría interesados en su fichaje, siendo uno de ellos Universidad Católica.