Polémica en U Católica con uno de sus destacados jugadores que no lo pasa bien en el equipo. Es más, su drama personal por falta de continuidad hizo que disparara en redes sociales por el duro momento.

Se trata de Vicente Cárcamo, talentoso volante de 20 años que no suma minutos ni citaciones bajo el mando de Daniel Garnero, siguiendo la tónica que llevaba con Tiago Nunes.

Es que el jugador ha brillado en las series menores y tiene chapa de crack, pero no ha podido dar con el primer equipo cruzado y hasta invocó una triste canción en su Instagram para quejarse por el terrible presente.

Así fue el descargo de figura de U Católica

Vicente Cárcamo, categoría 2005 de U Católica que brilló en juveniles, no suma minutos en el primer equipo y cargó con todo en redes sociales. Ahí, posteó polémica imagen con música elegida con pinzas.

Junto a la canción de Arcángel, “Mi peor momento”, el jugador cruzado puso la imagen en blanco y negro mientras se escuchaba la triste letra del tema dedicado a su duro momento en U Católica.

“Siento que se me olvidó lo que valgo, creo que voy a explotar como un petardo. No se me está haciendo fácil la lucha, me la paso llorando en la ducha”, es parte del fragmento que lanzó Cárcamo.

Vicente Cárcamo.

Además, el jugador borró todas las fotos alusivas a sus campañas con U Católica, con una brillante carrera en inferiores que lo tiene con altas expectativas de poder deslumbrar en el primer equipo, algo que no se ha dado hoy.

