U. Católica mantiene la ilusión de clasificar a la Copa Libertadores 2026. Para eso, el duelo pendiente contra Ñublense, que se disputará este jueves 9 en el Claro Arena, será fundamental. Los cruzados podrían alcanzar 42 puntos y escalar hasta el segundo lugar de la tabla de posiciones.

Daniel Garnero afina los últimos detalles para lo que será el enfrentamiento contra los chillanejos, el tercero que disputarán en su renovada casa.

Eso sí, el DT manda una advertencia sobre el poco uso que le han dado al Claro Arena. En conferencia de prensa, Garnero lamentó que, producto de los eventos que se han desarrollado en el recinto (el último siendo el concierto de Ricky Martin), no han podido entrenar mucho en su césped.

“Con los eventos que ha tenido el estadio, lo podemos usar menos de lo que nos gustaría. Nos gustaría mucho hacer fútbol allí más seguido. Cuando me da una oportunidad vamos y trabajamos ahí. Todavía no tenemos la continuidad para sacar esa ventaja, pero con más entrenamientos, eso ocurrirá“, dijo.

Daniel Garnero lamentó no tener más entrenamientos en el Claro Arena | Photosport

ver también ¡Y por largo tiempo! Revelan que Universidad Católica avanza en renovar a 3 de sus figuras

Daniel Garnero, el Claro Arena y la recta final de U. Católica

“Equilibrar es lo que nos está costando y ojalá lo podamos lograr con los resultados que tendremos en la recta final del torneo. Somos justos ganadores de los partidos. Nos lo merecemos”, agregó también Daniel Garnero, el DT de U. Católica, quien suma cuatro triunfos al hilo.

Publicidad

Publicidad

Además, el técnico se refirió al parón del fútbol chileno por el Mundial Sub 20. “No es ideal tener un parate tan grande y menos para nosotros que veníamos bien, pero sirve para recuperar a jugadores con los que no contábamos y corregir situaciones que era necesario corregir”, dijo.

El duelo entre U. Católica y Ñublense, un partido pendiente de la fecha 19 de la Liga de Primera, se disputará este jueves 9 de octubre en el Claro Arena. Cruzados y chillanejos se verán las caras a las 20:00 horas en Las Condes.