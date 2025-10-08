“No está preparado”: Los motivos que ponen en riesgo el duelo entre Universidad Católica vs Ñublense

La Liga de Primera empieza a retomar su recta final y este jueves Universidad Católica se pone al día en duelo pendiente frente a Ñublense. El encuentro está programado en el Estadio Claro Arena y el retorno del fútbol chileno será a partir de las 20:30 horas.

Sin embargo, lo que asomaba como una fiesta total ya empieza a tener problemas y hasta podría suspenderse antes de lo imaginado. Es que desde la Municipalidad de Las Condes se exigió la reprogramación del duelo por el caos que puede generar en la comuna.

“Es mi deber velar por la integridad y los intereses de los vecinos de la comuna de Las Condes. Por eso estoy solicitando formalmente la suspensión del partido programado para mañana en el Estadio Claro Arena”, indicó de entrada la alcaldesa Catalina San Martín.

“Evidentemente un día de semana, en horario punta, el entorno del estadio no está preparado para recibir todas las externalidades que implica un encuentro como ese”, complementó rechazando la realización del encuentro de este jueves.

¿Porqué corre riesgo el UC vs Ñublense?

Según indica el comunicado de la Municipalidad de Las Condes el principal incoveniente se debe al horario designado para el encuentro entre Universidad Católica y Ñublense.

“Es muy distinto programar algo en el estadio un domingo, cuando las familias ya están en sus casas, que hacerlo un día de semana cuando las personas están tratando de llegar a sus hogares, los más jóvenes salen de clases y los colegios están en plena reunión de apoderados. Claramente no es un buen momento para segregar pistas, ni generar anillos de seguridad”, argumentó la edil.

El reclamo además se extiende hasta los encargados del Plan Operacional que se realiza para cada partido en el Claro Arena. Lo que no contempló el horario ni si estarán disponibles todos los estacionamientos del recinto.

Por lo que ya se realizó la solicitud de suspender el encuentro. De está forma resta conocer la decisión final de las autoridades, lo que será a menos de 24 horas del encuentro.