Universidad Católica y Universidad de Chile jugarán este domingo 26 de octubre la edición 201 del Clásico Universitario. En el Claro Arena los dos elencos se darán cita en un duelo clave por el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores, buscando un triunfo más que necesario para acercarse a ese objetivo.

De cara a este compromiso la U tendrá que saber sortear la delicada baja de Charles Aránguiz, quien tras ser expulsado en el último partido ante Palestino estará suspendido para la visita a la precordillera.

Esta situación hace necesario revisar los números en el equipo de Gustavo Álvarez sin la presencia del bicampeón de América. El príncipe es todo un pilar en el mediocampo azul y por lo mismo hay varios que encendieron las alarmas al saber que no jugará ante la UC.

Así le ha ido a Universidad de Chile sin Aránguiz

Hay que destacar que la U en este 2025 ha disputado un total de 45 partidos oficiales y en solo diez de ellos se ha ausentado Aránguiz. Pese a lo que muchos pueden creer, los azules no han bajado mucho en su rendimiento sin el Príncipe.

En estos diez compromisos el bulla tiene cinco victorias, dos empates y solo tres caídas, esto contabilizando compromisos en la Liga de Primera, Copa Chile, Libertadores y Sudamericana. Esos tres tropiezos fueron ante Estudiantes por 3-0 en la Libertadores, Curicó Unido por 2-1 en la Copa Chile y Cobresal por 1-0 en la Liga de Primera.

Marcelo Díaz, su más probable reemplazante ante la UC, declaró en conferencia de prensa que “Aránguiz es nuestro emblema, el mejor jugador, el que viene manteniendo la mejor forma y siendo trascendental en el equipo. Lo vamos a extrañar, pero esperemos que no sea el caso”.

“A los que les toque jugar, espero que lo hagan de la mejor forma posible, que lo suplan de buena forma para que no se sienta mucho su ausencia”, concluyó el volante.

¿Cuándo se juega el Clásico Universitario 201 entre la UC y la U?

Cruzados y azules se enfrentarán este domingo 26 de octubre a partir de las 12:30 horas en el Claro Arena. Este compromiso será válido por la fecha 25 de la Liga de Primera 2025.

