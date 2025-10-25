Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Clásico Universitario

U de Chile vs U Católica: Formaciones, historial, tabla de posiciones y transmisión en TV y ONLINE

Este fin de semana se jugará una nueva fecha del clásico universitario entre los azules y los cruzados, quienes buscarán sumar puntos en una etapa crucial del Campeonato Nacional.

Por Andrea Petersen

U de Chile y U Católica se enfrentarán en un nuevo clásico universitario.
U de Chile y U Católica se enfrentarán en un nuevo clásico universitario.

Este sábado se jugará el gran clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica, donde ambas escuadras buscarán sumar puntos para acercarse al puntero y comenzar a cerrar su clasificación a las competencias internacionales.

Actualmente, la UC va en el segundo puesto de la tabla de posiciones con 45 puntos, a 14 puntos de Coquimbo Unido y de cerrarse así, aseguran su clasificación a Copa Libertadores.

Mientras que Universidad de Chile marcha en la quinta posición con 42 puntos en zona de clasificación a la fase de grupos de Copa Sudamericana.

Historial del Superclásico Universitario

En su historia, ambas escuadras se han enfrentado en 200 ocasiones, con 76 triunfos para Universidad de Chile y 61 para Universidad Católica, produciéndose 63 empates.

¿Cuándo se juega el partido entre la U de Chile y la UC?

El esperado encuentro se disputará este domingo 26 de octubre a las 12:30 horas y se transmitirá por las señales de TNT Sports Premium y en streaming a través de TNT Sports en HBO Max.

Universidad Católica revela los cuatro motivos para no suspender el clásico con U de Chile: “No hay ventaja deportiva”

ver también

Universidad Católica revela los cuatro motivos para no suspender el clásico con U de Chile: “No hay ventaja deportiva”

Esta es la posible formación de la U y la UC para enfrentar el Superclásico

La UC enfrentará la dura baja de Clemente Montes por acumulación de tarjetas amarillas, pero también contarán con los regresos de Gary Medel y Diego Valencia.

Publicidad

Esta sería la posible formación de la “Franja”. Vicente Bernedo en el arco; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Daniel González y Eugenio Mena en defensa; Jhojan Valencia, Gary Medel y Cristián Cuevas en el mediocampo; Eduard Bello, Diego Valencia y Fernando Zampedri en el ataque.

Zampedri es la gran figura de Católica donde lidera la tabla de goleadores con 14 tantos/Photosport

Zampedri es la gran figura de Católica donde lidera la tabla de goleadores con 14 tantos/Photosport

Por su parte, Universidad de Chile también enfrentará una sensible baja, la de Charles Aránguiz por acumulación de tarjetas amarillas.

Publicidad

La posible formación de U de Chile para enfrentar el Superclásico sería: Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete y Matías Sepúlveda en mediocampo; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra en el ataque.

Assadi se ha convertido en la gran revelación de los azules, siendo clave para la clasificación a instancias finales de Copa Sudaméricana/Photosport

Assadi se ha convertido en la gran revelación de los azules, siendo clave para la clasificación a instancias finales de Copa Sudaméricana/Photosport

Lee también
El gran obstáculo que enfrentan Di Yorio y la U para seguir juntos
U de Chile

El gran obstáculo que enfrentan Di Yorio y la U para seguir juntos

El canal que transmite U. de Chile vs. Católica en el Clásico Universitario
U de Chile

El canal que transmite U. de Chile vs. Católica en el Clásico Universitario

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Católica? Hora y dónde ver el Clásico Universitario
U de Chile

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Católica? Hora y dónde ver el Clásico Universitario

Sinner revela su nuevo golpe con el que quiere revolucionar el tenis
Tenis

Sinner revela su nuevo golpe con el que quiere revolucionar el tenis

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo