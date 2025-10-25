Este sábado se jugará el gran clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica, donde ambas escuadras buscarán sumar puntos para acercarse al puntero y comenzar a cerrar su clasificación a las competencias internacionales.

Actualmente, la UC va en el segundo puesto de la tabla de posiciones con 45 puntos, a 14 puntos de Coquimbo Unido y de cerrarse así, aseguran su clasificación a Copa Libertadores.

Mientras que Universidad de Chile marcha en la quinta posición con 42 puntos en zona de clasificación a la fase de grupos de Copa Sudamericana.

Historial del Superclásico Universitario

En su historia, ambas escuadras se han enfrentado en 200 ocasiones, con 76 triunfos para Universidad de Chile y 61 para Universidad Católica, produciéndose 63 empates.

¿Cuándo se juega el partido entre la U de Chile y la UC?

El esperado encuentro se disputará este domingo 26 de octubre a las 12:30 horas y se transmitirá por las señales de TNT Sports Premium y en streaming a través de TNT Sports en HBO Max.

Esta es la posible formación de la U y la UC para enfrentar el Superclásico

La UC enfrentará la dura baja de Clemente Montes por acumulación de tarjetas amarillas, pero también contarán con los regresos de Gary Medel y Diego Valencia.

Esta sería la posible formación de la “Franja”. Vicente Bernedo en el arco; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Daniel González y Eugenio Mena en defensa; Jhojan Valencia, Gary Medel y Cristián Cuevas en el mediocampo; Eduard Bello, Diego Valencia y Fernando Zampedri en el ataque.

Zampedri es la gran figura de Católica donde lidera la tabla de goleadores con 14 tantos/Photosport

Por su parte, Universidad de Chile también enfrentará una sensible baja, la de Charles Aránguiz por acumulación de tarjetas amarillas.

La posible formación de U de Chile para enfrentar el Superclásico sería: Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete y Matías Sepúlveda en mediocampo; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra en el ataque.