Semana movida en Universidad de Chile. Los azules recibirán a Lanús este jueves por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y el domingo visita a Universidad Católica en el Clásico Universitario, por la Liga de Primera.

A espera del los trascendentales partidos, este martes en el CDA habló Javier Altamirano, una de las figuras del Chuncho de Gustavo Álvarez.

El volante nacional se afirmó como volante ofensivo, encontrando en Lucas Assadi como un socio perfecto. A Altamirano le consultaron por la gran sociedad formada con su compañero y colega en el ataque azul.

“Me han pasado dos situaciones similares. Al principio fue con Brayan Palmezano en Huachipato y ahora con Assadi“, reveló Altamirano sobre Lucas.

Altamirano y Assadi: “buenos futbolistas”

El oriundo de Talcahuano agrego enfático en que “a mí me encanta jugar con buenos futbolistas al lado. Me siento cómodo con él, y por lo que hablo con él le pasa lo mismo. Nos complementamos y hacemos buenos circuitos“.

Por otro lado, Altamirano abordó el duelo contra Lanús, a puertas cerradas sin hinchas. “Nos encanta que vaya nuestra gente, pero este tipo de partidos, a cada jugador le nace el fuego sagrado que tiene adentro y eso es lo que te incentiva. Estás a 180 minutos de llegar a una final, y eso en lo personal es lo que me motiva“, sentenció.

En la presente temporada, entre Liga de Primera, Copa Libertadores, Sudamericana, Copa Chile y Supercopa de Chile, Altamirano suma un total de 2.320 minutos con siete goles y tres asistencias.

Por su parte, Lucas Assadi registra 1.515′ con once goles y seis asistencias. De esos tantos, cinco son por Copa Sudamericana y cuatro en la Liga de Primera.

