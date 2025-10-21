Universidad de Chile ha encontrado a un jugador que tomó protagonismo desde la segunda parte del año, juntándose de gran manera con Lucas Assadi y los otros delanteros.

Se trata de Javier Altamirano quien partió de menos a más, tanto así que la U se decidió en comprar su pase a Estudiantes de La Plata, para proyectarlo por varias temporadas.

Con una personalidad extravagante y querido por los hinchas de la U, el talentoso volante tiene algunas historias que no han sido reveladas, donde esta jornada una salió a la luz pública.

En ese sentido fue Gonzalo Jara quien destapó en TNT Sports un particular llamado que le hizo el volante, donde no se conocían, cuando estaba en Estudiantes de La Plata.

Javier Altamirano brilla con su rendimiento en U de Chile. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

¿Qué le dijo Altamirano a Gonzalo Jara?

Fue el ex defensa campeón con la camiseta de Universidad de Chile quien contó esta particular conexión con Javier Altamirano, que ahora ocupa para conocer su personalidad en Universidad de Chile.

“Yo no conocía a Javier, pero me llamó desde Estudiantes para hacer un par de consultas y ahí conocí su historia. Es muy especial, es un tipo que le ha ganado a la vida, y que con todo lo que le pasó, nos sacudió aún siendo lejanos a él”, comentó Jara.

En ese sentido, tras dejar atrás su problema de salud, y ahora siendo protagonista en Universidad de Chile, el actual comentarista deportivo destaca su “renacer futbolístico”.

“Tiene un carisma totalmente distinto, y eso ayuda muchísimo a la convivencia. Es un tipo que ayuda mucho desde lo futbolístico y como persona”, detalló el bicampeón de América.

