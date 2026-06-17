Erling Haaland marcó dos de los tantos con los que Noruega goleó a Irak en su primer partido del Mundial 2026.

Noruega tuvo un debut arrollador en el Mundial 2026. El cuadro de Erling Haaland consiguió golear por 4-1 a Irak y se puso en el primer lugar del Grupo I, aprovechando la diferencia de goles.

Hay que destacar la solvencia mostrada por Erling Haaland. El jugador noruego fue el que anotó los dos primeros goles de su equipo y lo hizo en una sola mitad de juego.

Esta performance llama a preguntarse sobre la capacidad goleadora del Androide. Muchos lo consideran como el mejor atacante del momento y con esa convicción bajo la manga es que fueron a preguntarle su propia opinión a Haaland.

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Erling Haaland es modesto

El Androide fue uno de los más buscados tras la goleada de Noruega a Irak. En una de las entrevistas post partido, se le preguntó a Erling Haaland sobre si se consideraba el mejor goleador mundial de la temporada.

“No creo que sea el mejor goleador de la temporada. Estadísticamente, no lo soy. Harry Kane y Kylian Mbappé marcaron más goles que yo, esa es la realidad. Así que te respondo que no, no lo soy“, dijo Haaland.

Cabe destacar que Harry Kane consiguió anotar un total de 61 goles en todas las competencias jugadas por el Bayern Munich. Mientras tanto, Mbappé hizo 42. ¿Erling Haaland? Hizo 38.

Uno de los goles de Erling Haaland | Getty Images

En resumen…

Noruega goleó 4-1 a Irak en su debut en el Mundial 2026.

goleó 4-1 a Irak en su debut en el Mundial 2026. El delantero Erling Haaland anotó un doblete en la primera mitad del partido.

anotó un doblete en la primera mitad del partido. El atacante Harry Kane marcó 61 goles con el Bayern Munich en la temporada.