A través de un comunicado, el organismo justifica eliminación de Presidente Ibáñez por problemas climáticos y critica a Imperial Unido por no darle prioridad al certamen.

La edición 2024 de la Copa Chile se tiñe de polémica, luego que Huachipato consiguiera la clasificación “por secretaría” en la Zona Sur. Primero, ante Presidente Ibáñez de Punta Arenas, y ahora, ante Imperial Unido de la Tercera División A.

Mientras que con el elenco austral, las condiciones climáticas impidieron el desarrollo del encuentro, ante los araucanos fue esta institución quien decidió renunciar al torneo para darle prioridad a los partidos de su categoría, tras la programación de sus encuentros ante los acereros.

Ante tamaña polémica, quien salió a explicar esta situación fue la ANFP, quien a través de un comunicado justifica la clasificación de Huachipato en Copa Chile, y apunta a Presidente Ibáñez e Imperial Unido por no darle la importancia que merece a este torneo.

Explicación de ANFP por avance de Huachipato en Copa Chile

En su primer punto, el organismo afirma que el partido “se programó con considerable anticipación (se notificó a los clubes con más de 20 días de antelación) en Punta Arenas”, y que debido al mal tiempo “se le ofreció al Club Presidente Ibáñez reprogramar el partido en otra ciudad a definir“.

“Sin embargo, el club se negó rotundamente a esta opción, e incluso indicó que no estaban dispuestos a mover su localía de Punta Arenas”, agrega la ANFP para luego indicar que la Federación decidió que “si las condiciones climáticas no eran buenas, el partido no se realizaría y al club se le eliminaría de Copa Chile“.

Respecto del lance ante Imperial Unido, desde Quilín apuntan que esta institución “se le informó debidamente del calendario deportivo del torneo, que incluye partidos a mitad de semana y que considera encuentros de ida y vuelta, pese a ello, se nos informó de su decisión de retirarse de la Copa Chile“.

Sobre lo último, la ANFP lanza crítica a la institución de la Araucanía al decir que “sus argumentos apuntan a una prioridad innegociable de participar en su categoría por sobre la Copa Chile, considerando que ellos podrían haber solicitado a la ANFA una reprogramación y/o ajuste en su calendario deportivo”.

El comunicado sobre clasificación de Huachipato en Copa Chile (Captura)

¿Cuándo volverán a jugar los acereros?

Ante esta situación, Huachipato se mete de forma directa en las semifinales de la Zona Sur, donde deberá medirse ante Deportes Puerto Montt, en fecha por confirmar desde la ANFP. Claro, si es que Presidente Ibáñez no decide llevar este tema hasta los Tribunales de Justicia.

