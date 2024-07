El fútbol chileno vive un nuevo escándalo tras el triunfo y clasificación por secretaría de Huachipato contra Presidente Ibáñez, por los octavos de final de la Zona Sur, en la fase regional de la Copa Chile 2024. El partido ya había sigo reagendado por motivos climáticos y finalmente no se jugará.

En el club amateur de Punta Arenas están muy molestos y estudian ir a tribunales por el evidente perjuicio. En paralelo, Juan Cristóbal Guarello compartió toda su indignación en el programa La Hora de King Kong.

“Aquí pasó algo feo, vergonzoso, escandaloso, que deja al fútbol chileno más mal de lo que está, si es posible. ¿Por qué? Porque Huachipato nunca iba a ir a jugar con Presidente Ibáñez, no iba a ir a jugar; Victoriano Cerca dijo que no iba a ir a jugar y Huachipato no fue a jugar”, dijo furioso Guarello.

King Kong agregó que “no bastándole con eso, los árbitros mandaron un informe diciendo que no se podía jugar. Mandaron fotos, pero no de la cancha, sino de una calle nevada que estaba al lado. No estoy hueviando. Mandaron fotos de las calles de Punta Arenas, pero no de la cancha”.

Escándalo y Victoriano Cerda

“Y no bastando con eso dieron por ganador a Huachipato porque no estaban las condiciones por segunda vez consecutiva, y las condiciones estaban. Esto es un escándalo mayúsculo. Es un manoseo y ninguneo, una mancha de la organización fútbol chileno. Tan vergonzosa, porque resulta que haces gastar a un equipo de barrio, o de liga regional, comprometes a una ciudad, los tipos se consiguen todo y porque Victoriano Ceda no quiere jugar… esa es la verdad: Victoriano no quería ir”, complementó King Kong.

El periodista añade: “¿Por qué Victoriano hace lo que quiere? Porque es el presidente de la comisión revisora de cuentas de la ANFP. Es el que le revisa los números Milad. Entonces después Milad dice que necesitia respeto y que se burlan de él. ¡Cómo te voy a respetar! Si te cagas a un equipo y al equipo que no quiso jugar le regalas la clasificación”.

La Copa Chile ya tiene definida la impresentable clasificación por secretaría de Huachipato y el próximo rival.

Adicionalmente, JCG expone que “los árbitros una vergüenza, un chiste. Mandaron las fotos la tarde anterior, con el tiempo suficiente para que Huachipato no viajara. Suspendieron como 24 horas antes. Hay gente que le ha hecho mal al fútbol chileno y Victoriano Cerda. Yunta de Felicevich, porque hacen todos los negocios juntos”.

“Esta falta de respeto con el fútbol, con la Copa Chile, con un club, con una ciudad. Está bien que nos quieras ver la cara de hueones, pero a veces no te resulta. Esto es demasiado grosero. Y la FFCh no puede dar como ganador a Huachipato con triquiñuelas ordinarias. Inaceptable lo que le hicieron a este equipo de Punta Arenas”, reclama King Kong.

Juan Cristóbal Guarello sentencia que “Huachipato pone la fecha, juega cuando quiere y si no se juega como quiere Huachipato, Huachipato gana por walkover”.