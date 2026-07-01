Antes que existieran los Montevideo City o los New York RedBull, en Chile hubo una marca que creó dos equipos.

Hay grupos trasnacionales que tienen verdaderos imperios mundiales en el fútbol. City Group o la franquicia RedBull tienen múltiples equipos a lo largo de la esfera, siendo varios de ellos verdaderas potencias en sus ligas.

Pero, muchos años antes que este suceso mundial apareciera, en Chile se vivió un imperio propio en el fútbol. La empresa Bata, de origen checo y con sede en Suiza, tuvo dos equipos en el fútbol chileno.

Precisamente, uno de ellos, desaparecido, fue fundado un día como hoy hace 63 años. Se llamaba Soinco Bata y, en sus inicios, era un equipo que estaba compuesto por trabajadores de la empresa de calzado en la fábrica ubicada en Melipilla.

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Clásico Zapatero: un derby desaparecido

Casi veinte años antes de la aparición de Soinca Bata, apareció el Club Deportivo Thomas Bata de Peñaflor. Fundado en 1940, esta institución deportiva funciona en ámbitos amateurs y formativos.

Sin embargo, en sus inicios, tanto Soinca como Thomas Bata jugaron en distintas divisiones del fútbol nacional. Fue en esos tiempos que existió el Clásico Zapatero, duelo entre ambas instituciones.

Cuando se enfrentaban, se llevaba a cabo un derbi corporativo que reunió a varios espectadores y que sacó chispas en la cancha. Esto hasta la desaparición de Soinca, en 1992.

Como muchos saben, la desaparición de Soinca Bata no fue total. El club cedió sus derechos federativos y su cupo en la liga a Deportes Melipilla, club aparecido en 1992 y que logró en su primera participación el ascenso a Primera.

Soinca Bata | Archivo

En resumen…

La empresa de calzado Bata forjó su propio imperio en el fútbol chileno al fundar los clubes Soinca Bata y Thomas Bata.

forjó su propio imperio en el fútbol chileno al fundar los clubes Soinca Bata y Thomas Bata. El desaparecido Soinca Bata fue fundado originalmente en Melipilla un día como hoy hace 63 años por trabajadores de dicha fábrica.

fue fundado originalmente en Melipilla un día como hoy hace 63 años por trabajadores de dicha fábrica. El duelo entre ambas escuadras corporativas era conocido como el Clásico Zapatero, el cual dejó de disputarse tras la desaparición de Soinca en 1992 para dar paso a Deportes Melipilla.