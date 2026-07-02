El certamen internacional se disputará entre el 6 y el 16 de agosto en Santiago, Los Andes y San Felipe. El interés por presenciarlo es alto.

A poco más de un mes del comienzo del Campeonato Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17 Chile 2026, la organización informó que se han comercializado más de 11.000 entradas para el evento deportivo.

La mayor demanda de boletos se concentra en las instalaciones del Parque Estadio Nacional. De acuerdo con el reporte oficial, el Centro de Deportes Colectivos registra 7.649 entradas vendidas, cifra que representa cerca del 37% de su capacidad total. En tanto, el Centro de Deportes de Combate ha superado las 2.400 unidades vendidas.

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Asimismo, las sedes de Los Andes y San Felipe mantienen un flujo constante de venta para los partidos programados en dichas ciudades.

El Mundial Sub 17 de Vóleibol se jugará en Chile

Partidos de Chile en el Mundial

La selección chilena, que integra el Grupo A, disputará sus encuentros en el recinto de Deportes Colectivos. El calendario de la fase grupal para el equipo nacional, con todos los partidos programados a las 20:00 horas, es el siguiente:

6 de agosto: vs. República Checa

vs. República Checa 7 de agosto: vs. Turquía

vs. Turquía 8 de agosto: vs. Estados Unidos

vs. Estados Unidos 10 de agosto: vs. Tailandia

vs. Tailandia 11 de agosto: vs. Canadá

Información de entradas

El proceso de venta se realiza exclusivamente a través de la plataforma Ticketpro. Los valores definidos por la organización para asistir a la competencia son los siguientes: