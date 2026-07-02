Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Vóleibol

Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17: se han vendido más de 11.000 entradas a un mes del inicio del torneo

El certamen internacional se disputará entre el 6 y el 16 de agosto en Santiago, Los Andes y San Felipe. El interés por presenciarlo es alto.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
El Mundial Sub 17 de vóleibol se jugará en Chile
© CedidaEl Mundial Sub 17 de vóleibol se jugará en Chile

A poco más de un mes del comienzo del Campeonato Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17 Chile 2026, la organización informó que se han comercializado más de 11.000 entradas para el evento deportivo.

La mayor demanda de boletos se concentra en las instalaciones del Parque Estadio Nacional. De acuerdo con el reporte oficial, el Centro de Deportes Colectivos registra 7.649 entradas vendidas, cifra que representa cerca del 37% de su capacidad total. En tanto, el Centro de Deportes de Combate ha superado las 2.400 unidades vendidas.

Mundial de Vóleibol Sub 17 se vive en las calles: activación ciudadana en Santiago

ver también

Mundial de Vóleibol Sub 17 se vive en las calles: activación ciudadana en Santiago

Asimismo, las sedes de Los Andes y San Felipe mantienen un flujo constante de venta para los partidos programados en dichas ciudades.

El Mundial Sub 17 de Vóleibol se jugará en Chile

El Mundial Sub 17 de Vóleibol se jugará en Chile

Partidos de Chile en el Mundial

La selección chilena, que integra el Grupo A, disputará sus encuentros en el recinto de Deportes Colectivos. El calendario de la fase grupal para el equipo nacional, con todos los partidos programados a las 20:00 horas, es el siguiente:

  • 6 de agosto: vs. República Checa
  • 7 de agosto: vs. Turquía
  • 8 de agosto: vs. Estados Unidos
  • 10 de agosto: vs. Tailandia
  • 11 de agosto: vs. Canadá

Información de entradas

El proceso de venta se realiza exclusivamente a través de la plataforma Ticketpro. Los valores definidos por la organización para asistir a la competencia son los siguientes:

  • Santiago (Centro de Deportes Colectivos y Centro de Deportes de Combate):
    • 6 al 12 de agosto: $4.600
    • 14 y 15 de agosto: $6.720
    • 16 de agosto (Finales): $8.960
  • Los Andes y San Felipe:
    • Precio único por jornada: $4.600
Lee también
De Paul, el chupamedias de Messi: "Es el mejor de la historia"
Mundial 2026

De Paul, el chupamedias de Messi: "Es el mejor de la historia"

Comparan a Bielsa con la DT de Colo Colo Fem: “Es una referencia a nivel…”
Colo Colo

Comparan a Bielsa con la DT de Colo Colo Fem: “Es una referencia a nivel…”

Francés provoca a Paraguay antes del cruce en el Mundial 2026
Mundial 2026

Francés provoca a Paraguay antes del cruce en el Mundial 2026

¡Bombazo con Pellegrini! "Avances significativos" para que llegue a la Roja
Selección Chilena

¡Bombazo con Pellegrini! "Avances significativos" para que llegue a la Roja

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo