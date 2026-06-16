Mientras se juega el Mundial, en Quilín están en la búsqueda de un cuerpo técnico para el proceso del 2030.

La selección chilena mira desde lejos por tercera ocasión consecutiva un Mundial. Mientras los mejores equipos del planeta luchan por la copa, la Roja ni siquiera tiene entrenador.

A pesar de que el equipo nacional no es parte de la Copa del Mundo, sí hizo noticia por los rumores que lo emparentan con un protagonista del torneo: el entrenador argentino de Ecuador, Sebastián Baccecece.

La información humeante del comunicador Mauricio Israel decía que el ex ayudante de Jorge Sampaoli tenía un acuerdo con la Federación de Fútbol de Chile, el cual se iba a dar a conocer post Mundial. Difícil de creer.

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Descartan a Sebastián Beccacece para la selección chilena

La información sobre Sebastián Beccacece a la Selección fue desmentida por el periodista de ESPN Christopher Brandt, quien señaló que el blondo estratega ni siquiera es uno de los candidatos de Felipe Correa, gerente de selecciones.

“Lo de Beccacece es falso, no está dentro de los candidatos y además sigue en juicio con la Federación de Chile“, dijo el reportero en sus redes sociales.

Sebastián Beccacece dirigiendo a Ecuador en el Mundial. (Photo by Darrian Traynor/Getty Images)

El técnico ni siquiera ha sido contactado por la Roja y está concentrado en el cometido de Ecuador en el Mundial, que este sábado 20 de junio se mide ante Curazao en Kansas City.

La selección chilena, por ahora, sigue con Nicolás Córdova como su entrenador interino, quien se aferra al cargo pese a los malos resultados de su gestión.

En síntesis

La selección chilena no participa por tercera vez consecutiva en un Mundial.

no participa por tercera vez consecutiva en un Mundial. Christopher Brandt desmintió el acuerdo entre Chile y el técnico Sebastián Beccacece.

desmintió el acuerdo entre Chile y el técnico Sebastián Beccacece. El entrenador Sebastián Beccacece mantiene un juicio vigente con la Federación de Chile.