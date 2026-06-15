El Monito era una de las cartas que manejaban en el Cacique para la segunda rueda, pero todo se cayó. Esto, por la postura que tomó el jugador.

Colo Colo recibe su primer portazo en el mercado de fichajes de invierno. El Cacique piensa en refuerzos para la segunda rueda de la temporada, con Alexander Aravena como su gran tapado.

El Monito, que dejó Gremio de Brasil para ir al Portland Timbers de Estados Unidos, es uno de los delanteros que pidió Fernando Ortiz para lo que resta de campaña 2026. Sin embargo, apenas se conoció del interés el propio jugador se encargó de desmarcarse.

Y es que según se conoció en las últimas horas, el delantero decidió bajarse solo de la carrera por reforzar al Cacique. Esto, ya que no le interesa jugar ni en el Estadio Monumental ni en ningún otro de Chile por ahora.

Alexander Aravena desecha a Colo Colo: no piensa volver a Chile aún

Colo Colo no alcanzó a llegar con una oferta para que Alexander Aravena les cerrara la puerta en la cara. El delantero no está interesado en ser refuerzo del Cacique y opta por quedarse donde está aunque no esté pasando por su mejor momento.

Alexander Aravena le hace la cruz a Colo Colo para la segunda rueda. Foto: Photosport.

Fue el sitio Punto Cruzado el que aseguró que el Monito “no tiene pensado volver a Chile en un corto plazo“. De hecho, de regresar al país sólo lo haría para jugar por el equipo que lo formó. “Cuando se dé dicha oportunidad, su prioridad será volver a Universidad Católica“, señalaron.

Pero más allá de su cariño por la UC, para Alexander Aravena es demasiado pronto para volver al fútbol chileno. “Lo último que piensa es un retorno inmediato a Chile“, enfatizaron.

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Habrá que ver si es que esta decisión no le cuesta demasiado caro al atacante. Hasta ahora ha disputado 16 partidos oficiales en el Portland Timbers sin goles ni asistencias en 580 minutos, lo que de seguro no le ayuda pensando en la segunda parte del año.

Esta situación deja al Eterno Campeón con dos de sus cartas en la mesa aún para negociar. Jean Meneses y Daniel Castro son los nombres que interesan, aunque con ninguno con una propuesta sobre la mesa aún.

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Colo Colo pierde a uno de los jugadores que tenía en carpeta para reforzarse en la segunda rueda. Alexander Aravena prefiere quedarse en la MLS antes que venir al Cacique y apuesta por potenciar su carrera en el exterior.

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En resumen, Colo Colo y Aravena