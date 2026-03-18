Universidad de Chile comienza a entrar en tierra derecha para definir a su nuevo entrenador, donde quien encabeza el listado en estos momentos es el argentino Fernando Gago.

El ex Boca Juniors es de todo el gusto de la gerencia deportiva de Manuel Mayo, donde luego lo siguen Martín Lasarte y Eduardo Berizzo, por lo que las próximas horas son clave.

Así también lo confirma el diario La Tercera, quienes aseguran que antes del fin de semana la U podría tener a su nuevo entrenador, lo que dependerá de las gestiones de la dirigencia.

“La cuenta regresiva está en pleno desarrollo. Esta semana, de hecho, debería entrar en la recta final de la definición de quién ocupará la banca que dejó vacante Francisco Meneghini, más allá del exitoso inicio del interinato de Jhon Valladares, con el triunfo sobre Coquimbo Unido, en el Francisco Sánchez Rumoroso”, explican.

Fernando Gago es la opción N°1 de U. de Chile… ¿Y si no?

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“Negociaciones avanzadas, pero no cerradas con Gago”

Universidad de Chile comienza a cortar la lista de candidatos para asumir el cago del director técnico para la temporada 2026, con Gago como la gran carta que quieren avanzar.

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“En las últimas horas, la lista de candidatos se acotó. Fernando Gago, Eduardo Berizzo y Martín Lasarte asoman como las cartas para tomar la banca. Javier Gandolfi se bajó de manera inesperada, luego de avisar que tiene prácticamente sellada su arribo al León de México”, detallan.

“Dentro de las reuniones que ha sostenido Manuel Mayo, el gerente deportivo de Azul Azul, quien ha tomado la delantera para quedarse con la banca azul es Fernando Gago. Según información recabada por El Deportivo, las negociaciones con el extécnico de Boca Juniors están muy avanzadas, pero no cerradas”, precisan.

Se espera que pronto se realice un llamado a directorio extraordinario de Azul Azul, de manera de poder tomar una decisión final con los tres candidatos sobre la mesa.

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