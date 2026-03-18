Ganó la Recopa, su equipo goleó 5-0 y no fue convocado a la Roja: El misterio de Matías Sepúlveda

Lanús sigue marcando el paso en Argentina y ahora goleó por 5-0 a Newell’s. El plantel de Mauricio Pellegrino no tuvo piedad ante el cuadro rosarino y acumula 15 puntos en 9 partidos disputados por el torneo de Apertura. Lo que ubica al plantel granate en puestos de playoffs.

“Siempre estoy tratando de ver lo que viene. Les pedí a los chicos que siguieran atacando y buscando más goles. Venimos de jugar con rivales de importante talla, eso nos ha permitido mejorar nuestra versión”, recalcó Mauricio Pellegrino contento por la presentación de su equipo y que sigue en el alto nivel tras ganarle la Recopa a Flamengo.

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Sin embargo, el gran ausente fue el chileno Matías Sepúlveda. El ex Universidad de Chile no pudo decir presente en el duelo de este martes y tuvo que mirar desde la galería el baile que le dieron sus compañeros al equipo que hoy dirige Frank Kudelka.

¿Qué pasa con Matías Sepúlveda?

Desde Lanús han hecho evidente la preocupación por Matías Sepúlveda. “Está con una molestia. No podemos contar con él lamentablemente”, fue la declaración de Mauricio Pellegrino sobre el chileno. El tema es que ya se perdió los duelos ante Estudiantes y Newells. Por lo que ahora es una incertidumbre si llega al próximo partido ante Vélez este sábado 21 de marzo.

Parte médico que también habría sido determinante a la hora de realizar la última nómina de la selección chilena. Lo que explicaría la ausencia en la lista de Nicolás Córdova y en los partidos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda. Motivo no menor ya que había sido uno de los fijos en las últimas convocatorias.

Ahora en Lanús confían en la recuperación del “Tucu”. Existe la chance que tras la fecha FIFA pueda volver ya para el duelo de Lanús como local ante Pratense el 5 de abril. Lo que sería ideal ya que para dicha fecha ya comienza la fase de grupos de Copa Libertadores, torneo que disputará el elenco trasandino.

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En resumen: