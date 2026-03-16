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Universidad de Chile

U de Chile le quita peso a Fernando Gago: “Son puros trascendidos de Argentina”

Desde Azul Azul aclaran que no es una alternativa principal, además que las versiones vienen desde su país.

Por Cristián Fajardo C.

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Fernando Gago es una de las opciones en la U.
© Getty ImagesFernando Gago es una de las opciones en la U.

Universidad de Chile está alerta por la situación de su nuevo entrenador, donde hay muchos nombres que aparecen cercanos para tomar el cargo que quedó disponible con Francisco Meneghini.

Uno de los nombres que ha sumado fuerzas en las últimas horas es Fernando Gago, donde desde Argentina aseguran que está muy avanzado, incluso con una reunión para tomar una decisión.

Algo que, en la U, están lejos de confirmar ya que aseguran que todas estas versiones que salen del otro lado de la Cordillera de Los Andes, tienen en común que son de cercanos al entrenador.

Lo que deja en el aire el interés por Gago, donde la U quiere definir tres nombres de parte de la gerencia deportiva, para que luego sean analizados por el directorio de Azul Azul.

Gago dirigió por última vez en Necaxa.

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Así lo hizo saber el periodista Maximiliano Videla en radio Cooperativa, quien entregó información sobre el interés de Fernando Gago en Universidad de Chile, donde lo mantiene lejos.

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“Es un nombre en carpeta, pero no es la primera ni la segunda opción, ni menos eso de que está 70% listo. Son trascendidos periodísticos”, explica luego de hablar con gente del interior de la U.

Por lo mismo, pide calma a la hora de creer estas versiones, porque desde la U tienen claro que aparecerán muchos nombres, pero el ex Boca y Real Madrid no está cerca.

“En Azul Azul vieron estas informaciones y dicen ‘a nosotros por lo que sale es gente cercana a Gago’, por lo mismo dicen que no está cerca de estar listo”, precisó

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