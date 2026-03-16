Universidad de Chile tuvo un tremendo desahogo luego de la victoria por 1-0 ante Coquimbo Unido en la Liga de Primera 2026, que hizo pasar al olvido la polémica salida de Paqui Meneghini al mando del equipo.

Ahora con el interino Jhon Valladares se planea retomar un nuevo rumbo, algo que no ha estado lejos de los problemas en sus primeros entrenamientos por una gran razón: los lesionados.

A la lista de cinco jugadores descartados, la U sumó uno más como herencia del proceso de Paqui, donde confirman que estará fuera por varias semanas de las canchas y complica para el viernes en el debut de la Copa de La Liga.

Según el sitio Emisora Bullanguera, Diego Vargas se suma al hospital azul por un “edema óseo del pubis, lo que lo dejó al margen para competir por un puesto, que lo mantendrá fuera por 3 semanas“.

Diego Vargas no fue considerado ante Coquimbo por lesión. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

ver también Los detalles del llamado de U de Chile a Lasarte: sumaría a Victorino y Conde a su cuerpo técnico

La U es un hospital

Universidad de Chile no logra sacar su nube negra en los primeros meses de la temporada, con una larga lista de lesionados que tienen transformado en el CDA en una sala de recuperaciones.

Publicidad

Publicidad

Jugadores importantes como Matías Zaldivia, Bianneider Tamayo, Charles Aránguiz, Lucas Assadi y Octavio Rivero, este último el más complejo, han marcado a los azules.

Por lo mismo, ahora Jhon Valladares suma a Diego Vargas, donde sumando a los dos nominados a la selección chilena, Fabián Hormazábal y Javier Altamirano, suman ocho bajas.

Nuevamente el DT interino tendrá que sacar su ingenio para los reemplazos, aunque también le ha venido bien apostar por las nuevas generaciones de jugadores de la U.

Publicidad