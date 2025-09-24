Habrá que olvidarse del Mundial, por un rato. Sin embargo, las ilusiones siguen vivas entre la Selección Chilena, por lo menos de ir el 2030 a la cita planetaria. Más cuando puede que vayan 64 equipos en total.

Pero, para ello, habrá que pensar bien en cómo consolidar un equipo. Esos son los pasos que se empiezan a dar en La Roja. El Equipo de Todos prepara, con ese fin, su primer amistoso post Eliminatorias.

Será ante Perú, en octubre. Y si bien no habían logrado establecer con firmeza un lugar para el desarrollo del amistoso, según consignó ADN Deportes, el lugar escogido para el amistoso será el Bicentenario de La Florida.

ver también Toby Vega le tira las orejas a Nicolás Córdova y el esquema de la Selección: “Es una estupidez…”

Equipo peruano en modo corte europeo

El pasto sintético no será la única novedad del amistoso que enfrentará a peruanos y chilenos. También puede que los incaicos que vengan a jugar a Santiago tengan más cercanía con Europa que con Sudamérica.

“Los peruanos están nacionalizando como locos“, dijo, al respecto, Juan Cristóbal Guarello, en la Hora de King Kong. Y claro, tiene razón. Según cuenta el portal Perú Deportes, la Federación incaica ya habría mandado una carta de reserva al Bayern Munich para contar con Felipe Chávez. Eso sí, será para los amistosos de noviembre.

Otros jugadores que podrían ser convocados en Perú, por su ascendencia, y que podrían llegar a estar ante Chile son: Diego Kochen (tercer arquero del Barcelona), Fabio Gruberg (capitán del Nürnberg), Mateo Vinlöf (lateral izquierdo de proyección del Dinamo Zagreb), Alexander Robertson (titular indiscutible del Cardiff City), Francesco Andrealli (capitán del Como Sub-19) y el ya nombrado Felipe Chávez (juvenil que ya debutó con el Bayern Munich de Kompany y que juega de 10).

Publicidad

Publicidad

Arturo Vidal estuvo en el empate cero a cero en Lima, ante Perú | Photosport

¿Cuándo es el partido amistoso entre Chile y Perú?

Si bien puede que la mayoría de esas estrellas no alcancen a estar en el duelo amistoso ante la Selección Chilena de octubre, sí podrían estar en noviembre. Esto, porque el duelo está a la vuelta de la esquina: es el viernes 10 de octubre, en el Bicentenario de La Florida, según la fuente citada.