La ANFP programó las fechas 26 y 27 de la Liga de Primera 2025, dos programaciones que pueden marcar el desenlace del torneo con Coquimbo Unido como campeón.

Si bien en el puerto pirata evitan sacar cuentas, hay otros equipos que están con la calculadora en la mano esperando un milagro, pero las matemáticas le pueden dar en estas fechas el gran tesoro al cuadro coquimbano.

Por lo mismo, es muy importante el fixture en esos fines de semana, porque se puede marcar el objetivo principal de otros equipos que vienen tras los piratas, como Universidad de Chile o Universidad Católica.

En ese sentido, resta conocer la programación de las fechas 28, 29 y 30, que la ANFP las determinará según lo que esté peleando cada uno de los equipos en cuestión.

Coquimbo Unido tiene la primera opción de ser campeón. Foto: Alejandro Pizarro/Photosport

Coquimbo expectante por su tesoro en las fechas finales

Actualmente Coquimbo Unido lidera la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025 con 56 puntos, donde este fin de semana debe recibir a Colo Colo, el único equipo que le robó los tres puntos en el torneo durante la temporada.

En una segunda línea viene Universidad de Chile con 42 puntos (un partido menos vs Everton), además de Universidad Católica, quienes sueñan con dar caza a los piratas o, de lo contrario, luchar por el Chile 2 a la Copa Libertadores.

Por lo mismo, es importante la distancia que puedan marcar los piratas, porque puede definir qué fecha es la que se pueden coronar como campeones del fútbol chileno.

Una situación que también tiene expectante otras luchas, como la de Colo Colo queriéndose meter en una copa internacional, como la de los equipos del descenso con Deportes Iquique, Unión Española, Deportes Limache o Deportes La Serena.

Revisa la programación:

FECHA 26

31 de octubre

Deportes Iquique vs Deportes La Serena, 17.30 horas, Tierra de Campeones.

Audax Italiano vs Cobresal, 20.00 horas, La Florida

1 de noviembre

Ñublense vs Colo Colo, 18.00 horas, Bicentenario Nelson Oyarzún.

Universidad Católica vs O’Higgins, 20.30 horas, Claro Arena

2 de noviembre

Huachipato vs Universidad de Chile, 12.30 horas, Bicentenario Ester Roa.

Coquimbo Unido vs Unión La Calera, 17.30 horas. Bicentenario F. S. Rumoroso.

Everton vs Unión Española, 20.30 horas, Sausalito.

3 de noviembre

Palestino vs Deportes Limache

FECHA 27

7 de noviembre

Unión La Calera vs Deportes Iquique, 20.00 horas, Nicolás Chahuán.

8 de noviembre

Deportes La Serena vs Universidad Católica, 12.30 horas, La Portada.

Unión Española vs Colo Colo, 15.00 horas, Santa Laura.

Palestino vs Coquimbo Unido, 17.30 horas, La Cisterna.

O’Higgins vs Ñublense, 20.00 horas, El Teniente.

9 de noviembre

Huachipato vs Audax Italiano, 15.00 horas, CAP.

Universidad de Chile vs Deportes Limache, 17.30 horas, Santa Laura.

Cobresal vs Everton, 20.00 horas, El Cobre.