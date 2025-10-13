Más de US$5 millones: Colo Colo no baja los brazos y acude al TAS por grave castigo de Conmebol

Colo Colo enfrenta un nuevo partido pero fuera de la cancha. Esto tiene relación con la apelación que realizó al TAS por el grave castigo que recibió de parte de Conmebol.

Esto ocurrió por los incidentes en el duelo del pasado 10 de abril ante Fortaleza por la fase de grupos de Copa Libertadores. El encuentro en el Estadio Monumental fue cancelado por los hechos de violencia que se registraron al interior del recinto.

Un grupo de hinchas ingresó a la cancha a modo de protesta por la muerte de dos hinchas en las afueras del recinto. Caso que hasta el día de hoy sigue en investigación.

En está ocasión fue abogado Marcelo Bee Sellares quien alertó de la decisión de los albos. “Colo Colo apela ante el TAS (caso 2025/A/11625) la sanción de CONMEBOL por incidentes en el partido vs. Fortaleza”, detalló el especialista en derecho deportivo. Incluso agregó que la audiencia será en noviembre para reducir el castigo de Conmebol contra los albos.

¿Cuál fue el castigo de Conmebol contra Colo Colo?

Por los hechos mencionados el pasado mes de marzo, a Colo Colo se le sancionó con uno de los castigos más fuertes del último tiempo. La primera medida de Conmebol fue dar por finalizado el partido, por lo que Fortaleza se quedó con el triunfo por secretaría y por el marcador de 3-0 a su favor.

Pero además se sumó una multa de 80 mil dólares (descontada por los conceptos de televisión) y además cinco partidos de local y de visitante sin público.

Hasta la fecha ya se cumplieron cuatro. Por lo que todavía restan tres en el Monumental y como visita. Sin embargo, solo por los encuentros de local se estima que Colo Colo perderá cinco millones de dólares en total. Por lo que quieren disminuir a como de lugar dicha cifra catastrófica.

Cantidad que será el principal objetivo a reducir de cara al 2026. Es que más allá que aún el equipo no clasifica a torneos internacionales, en ByN se confía en llegar al objetivo y meterse en al menos Copa Sudamericana.

