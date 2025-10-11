Colo Colo cuenta los días para por fin regresar a la acción esta Liga de Primera 2025. El Cacique necesita sumar puntos con urgencia para comenzar a sellar una clasificación a las copas internacionales del próximo 2026 y por lo mismo se hace necesario que todo el plantel esté al 100%.

Sin embargo y pese a que los albos festejan con el retorno de Javier Correa en delantera, es en la retaguardia donde la alegría todavía no es total.

Esto lo decimos porque el propio Fernando Ortiz ratificó que Alan Saldivia todavía no está en condiciones de poder jugar. Lamentablemente el uruguayo se resintió en otra zona, por lo que está descartado para el próximo partido ante Coquimbo Unido.

Alan Saldivia seguirá como baja en el Cacique

El DT del Cacique aseguró que “Alan (Saldivia) todavía no está para jugar. Le falta un poquito. Se resintió, no de su pubalgia sino en otro sector, la descompensación que puede llegar a tener en el físico”

“Tiene muchas ganas, ya está desesperado por jugar, pero eso es lo importante que él siempre quiere estar. Tiene que saber controlar sus emociones en un proceso de lesión para que pueda llegar al cien y competir también”, agregó.

Alan Saldivia todavía no está en condiciones para volver a Colo Colo. | Foto: Photosport.

Sobre la recuperación de Correa, el argentino aseguró que “Javi está recuperado. Hace tres o cuatro días se quedó acá en Santiago, cuando viajamos a Puerto Montt, para seguir poniéndose puesta a punto en lo físico. Desde el día de hoy (viernes) compite por un puesto para el día de Coquimbo”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por la Liga de Primera 2025?

El próximo desafío del los albos será ante Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso el domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas. Este duelo será válido por la fecha 24.