Aníbal Mosa deja la grande por comentario sobre lista de cortados en Colo Colo: “El análisis lo haremos…”

El Presidente de ByN recalcó que se está enfocado en conseguir un cupo a copas internacionales con Fernando Ortiz como DT.

Por Felipe Pavez Farías

Mosa se refirió a la posible salida de referentes de Colo Colo
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTMosa se refirió a la posible salida de referentes de Colo Colo

Colo Colo da vuelta la página tras la caída ante Deportes Puerto Montt, y ahora se mete de lleno en la recta final de la Liga de Primera. El Cacique, ya sin opciones de ser campeón, tiene como principal objetivo meterse en una copa internacional.

Por lo que las próximas siete fechas serán verdaderas finales para el equipo de Fernando Ortiz. “Tengo confianza de que vamos a clasificar, esperamos que sea a la Copa Libertadores. Este año ha sido accidentado y espero que podamos disputar una copa internacional”, recalcó Aníbal Mosa tras el duelo en el Estadio Chinquihue. 

Pero el mandamás de ByN además tuvo palabras para reflexionar sobre lo que ocurrirá con el plantel estelar. Principalmente a la lista de cortados que circula en el Cacique y que ahora hasta contempla la posible salida de Arturo Vidal, quien puso en duda su continuidad en Colo Colo. 

Lo que dejó una reflexión que llamó la atención de parte del Presidente de la concesionaria ya que involucra a varios referentes del plantel. Incluso en algunos podría significar hasta el retiro.

¿Cuáles son los cortados en Colo Colo?

Aníbal Mosa lamentó la lista de cortados que se ha indicado en Colo Colo. El mandamás de ByN explicó que son informaciones incorrectas y que hasta el momento no se ha abordado el tema. 

Yo estuve viendo algunas declaraciones, pero en este momento no es bueno hablar de listas ni nada”, lanzó de entrada a ESPN. “Quiero aclarar que no hemos conversado con nadie. El análisis lo haremos a fin de año, después del 7 de diciembre contra Audax Italiano”, recalcó el también empresario. 

La decisión de Fernando Ortiz en Colo Colo con el principal defensor de Nico Córdova en la Sub 20

Por lo que la continuidad de referentes y la llegada de jugadores se empezará a ver en el último mes del año, lo que estará ligado directamente a la clasificación a una copa internacional. Lo que de no concretarse puede significar un golpe duro al presupuesto y la conformación del plantel 2026. 

Mosa confirmó que recién en diciembre se analizará el plantel para el 2026

Cabe consignar que en la lista de posibles salidas se menciona a Sebastián Vegas, Emiliano Amor, Mauricio Isla, Cristián Zavala, Óscar Opazo, Bruno Gutiérrez, Alexander Oroz, Cristian Riquelme, Salomón Rodríguez y el ya mencionado Arturo Vidal. A ellos, también se suma Fernando Ortiz, que de no clasificar a copas internacionales, deberá también definir su futuro en el club. 

