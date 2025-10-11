Colo Colo ya está contando los días para por fin volver a la acción esta Liga de Primera 2025. Los albos necesitan sumar puntos con urgencia para comenzar a abrochar una clasificación a las copas internacionales del próximo año y por lo mismo se hace necesario todo el contingente posible.

Por suerte estas semanas de parón por el Mundial Sub 20 han sido aprovechadas para ir recuperando algunas bajas pensando en el cierre del año.

En ese sentido la alta más importante en el equipo es la de Javier Correa, quien logró salir del desgarro en el aductor izquierdo que sufrió el pasado 14 de septiembre en la Supercopa ante Universidad de Chile.

ver también Los jugadores que vienen al rescate de Colo Colo tras papelón con Deportes Puerto Montt

Correa vuelve en el Cacique

El argentino había quedado marginado en el 4-0 sobre Iquique y en los posteriores amistosos que jugó el equipo de Fernando Ortiz. Sin embargo, por estos días ya ha podido entrenar a la par del resto de sus compañeros.

El propio Ortiz ratificó esto, declarando en conferencia de prensa que “Javi (Correa) ya desde el día de hoy compite por un puesto para el día de Coquimbo Unido”.

Javier Correa lleva nueve goles convertidos para Colo Colo en esta Liga de Primera 2025. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Los números de Javier Correa en Colo Colo

El atacante argentino ha jugado en este 2025 un total de 29 partidos, siendo 19 por la Liga de Primera, seis en Copa Libertadores, tres en Copa Chile y uno en Supercopa. Registra 15 goles y tres asistencia en 2376 minutos de acción.

Desde su arribo al Estadio Monumental el trasandino suma 20 goles y tres asistencias en 45 compromisos.

ver también Filtran el caos en ByN: Aníbal Mosa peligra su mandato en Colo Colo y así lo pueden “sacar a la mala”

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por la Liga de Primera 2025?

El próximo desafío del Cacique será ante Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso el domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas. Este compromiso será válido por la fecha 24.

Publicidad