Colo Colo Femenino vuelve a la cancha este miércoles 15 de octubre enfrentando a Deportivo Cali en el Estadio Florencio Sola de Banfield, Argentina, por las semifinales de la Copa Libertadores de la categoría.

Las albas están teniendo un desempeño histórico en el certamen Conmebol, siendo el único elenco de esta edición que ha salido victorioso en todos sus partidos y sin ceder un gol en su arco.

Ante esto, no son pocos las y los que se ilusionan con una nueva final continental del elenco “Popular”, ya que recordemos que el Cacique ha disputado esta instancia decisiva en otras cuatro instancias, saliendo victorioso en 2012 y cayendo en las ediciones 2011, 2015 y 2017.

ver también ¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite Colo Colo vs. Deportivo Cali por Copa Libertadores Femenina

Es en ese contexto que en RedGol te invitamos a conocer qué pasará con las albas en los tres resultados que se pueden producir este miércoles, si hay partido de vuelta, y muchos más detalles.

¿Qué pasa si Colo Colo Femenino gana HOY?

Es importante señalar que la edición Femenina del certamen internacional NO tiene duelos de ida y vuelta en ninguna de sus rondas, por tanto, en caso de ganar las albas, por cualquier resultado, avanzarán de manera directa a la gran final del certamen Conmebol.

¿Qué pasa si Colo Colo Femenino empata HOY?

En caso de empate entre Colo Colo Femenino y Deportivo Cali, el ganador de la serie se definirá inmediatamente por definición a penales.

Publicidad

Publicidad

Es más, el artículo 26 de las bases del certamen indica que: la serie de tiros desde el punto penal se efectuará en todos los partidos donde haya igualdad de puntos al término de los partidos de CUARTOS DE FINAL, SEMIFINALES, TERCER PUESTO y/o FINALES.

De esta manera, si las albas ganan en definición a penales, avanzarán directamente a la gran final, mientras que, si caen desde los 12 pasos, deberán disputar el partido por el 3° puesto.

¿Qué pasa si Colo Colo Femenino pierde HOY?

Al igual que en el escenario anterior, en el caso de que Colo Colo Femenino pierda frente a Deportivo Cali en cancha, se decretará su eliminación del certamen y solamente podrá disputar el duelo por el 3° lugar con el perdedor de la otra semifinal. (Corinthians vs Ferroviária).

Publicidad

Publicidad