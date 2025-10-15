Es tendencia:
Colo Colo

¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite Colo Colo vs. Deportivo Cali por Copa Libertadores Femenina

Las albas juegan este miércoles un partido clave por la Copa Libertadores Femenina.

Por Franccesca Arnechino

Colo Colo Femenino se enfrenta a Deportivo Cali por Semifinales de la Copa Libertadores Femenina.
Colo Colo clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores femenina. El equipo dirigido por Tatiele Silveira fue el único en ganar todos sus partidos de la fase de grupos y este domingo venció 1-0 a Libertad y aseguró su lugar entre los cuatro mejores equipos de América.

Frente al conjunto paraguayo, Silveira hizo algunos cambios en la formación inicial y una de las principales novedades fue Michelle Acevedo Olivares, quien fue clave en la victoria del equipo albo. También destacó María José Urrutia, que fue titular en el partido.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs. Deportivo Cali y dónde ver EN VIVO?

Colo Colo vs. Deportivo Cali juegan este miércoles 15 de octubre, desde las 16:00 hrs. en el Estadio Florencio Sola de Buenos Aires, por las semifinales de la Copa CONMEBOL Libertadores Femenina 2025.

El partido entre chilenas y colombianas, será transmitido por CHV de manera exclusiva por televisión abierta. Y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl y PlutoTV.

Podrás ver la transmisión en los siguientes canales:

CHV señal abierta

  • 11 (Santiago)
  • TDT
  • 11.1 (Santiago)
  • 9.1 (Arica)
  • 4.1 (Iquique)
  • 11.1 (Pozo Almonte)
  • 2.1 (Calama)
  • 7.1 (Antofagasta)
  • 2.1 (Copiapó)
  • 13.1 (Huasco)
  • 5.1 (Vallenar)
  • 2.1 (La Serena-Coquimbo)
  • 8.1 (Ovalle)
  • 2.1 (Quillota-La Calera)
  • 10.1 (Valpara’so)
  • 10.1 (Rancagua)
  • 5.1 (Pichilemu)
  • 4.1 (Cauquenes)
  • 5.1 (Constitución)
  • 11.1 (Chillán)
  • 7.1 (Concepción)
  • 5.1 (Lebu)
  • 2.1 (Angol)
  • 11.1 (Temuco)
  • 2.1 (Villarrica-Pucón)
  • 10.1 (Valdivia)
  • 7.1 (Osorno)
  • 10.1 (Puerto Montt)
  • 7.1 (Punta Arenas)
Michelle Acevedo y la exigencia de Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina: “No ganamos como queríamos”

Tabla de posiciones Copa Libertadores Femenina 2025

