Colo Colo clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores femenina. El equipo dirigido por Tatiele Silveira fue el único en ganar todos sus partidos de la fase de grupos y este domingo venció 1-0 a Libertad y aseguró su lugar entre los cuatro mejores equipos de América.

Frente al conjunto paraguayo, Silveira hizo algunos cambios en la formación inicial y una de las principales novedades fue Michelle Acevedo Olivares, quien fue clave en la victoria del equipo albo. También destacó María José Urrutia, que fue titular en el partido.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs. Deportivo Cali y dónde ver EN VIVO?

Colo Colo vs. Deportivo Cali juegan este miércoles 15 de octubre, desde las 16:00 hrs. en el Estadio Florencio Sola de Buenos Aires, por las semifinales de la Copa CONMEBOL Libertadores Femenina 2025.

El partido entre chilenas y colombianas, será transmitido por CHV de manera exclusiva por televisión abierta. Y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl y PlutoTV.

Podrás ver la transmisión en los siguientes canales:

CHV señal abierta

11 (Santiago)

TDT

11.1 (Santiago)

9.1 (Arica)

4.1 (Iquique)

11.1 (Pozo Almonte)

2.1 (Calama)

7.1 (Antofagasta)

2.1 (Copiapó)

13.1 (Huasco)

5.1 (Vallenar)

2.1 (La Serena-Coquimbo)

8.1 (Ovalle)

2.1 (Quillota-La Calera)

10.1 (Valpara’so)

10.1 (Rancagua)

5.1 (Pichilemu)

4.1 (Cauquenes)

5.1 (Constitución)

11.1 (Chillán)

7.1 (Concepción)

5.1 (Lebu)

2.1 (Angol)

11.1 (Temuco)

2.1 (Villarrica-Pucón)

10.1 (Valdivia)

7.1 (Osorno)

10.1 (Puerto Montt)

7.1 (Punta Arenas)

Tabla de posiciones Copa Libertadores Femenina 2025

