Colo Colo clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores femenina. El equipo dirigido por Tatiele Silveira fue el único en ganar todos sus partidos de la fase de grupos y este domingo venció 1-0 a Libertad y aseguró su lugar entre los cuatro mejores equipos de América.
Frente al conjunto paraguayo, Silveira hizo algunos cambios en la formación inicial y una de las principales novedades fue Michelle Acevedo Olivares, quien fue clave en la victoria del equipo albo. También destacó María José Urrutia, que fue titular en el partido.
¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs. Deportivo Cali y dónde ver EN VIVO?
Colo Colo vs. Deportivo Cali juegan este miércoles 15 de octubre, desde las 16:00 hrs. en el Estadio Florencio Sola de Buenos Aires, por las semifinales de la Copa CONMEBOL Libertadores Femenina 2025.
El partido entre chilenas y colombianas, será transmitido por CHV de manera exclusiva por televisión abierta. Y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl y PlutoTV.
Podrás ver la transmisión en los siguientes canales:
CHV señal abierta
- 11 (Santiago)
- TDT
- 11.1 (Santiago)
- 9.1 (Arica)
- 4.1 (Iquique)
- 11.1 (Pozo Almonte)
- 2.1 (Calama)
- 7.1 (Antofagasta)
- 2.1 (Copiapó)
- 13.1 (Huasco)
- 5.1 (Vallenar)
- 2.1 (La Serena-Coquimbo)
- 8.1 (Ovalle)
- 2.1 (Quillota-La Calera)
- 10.1 (Valpara’so)
- 10.1 (Rancagua)
- 5.1 (Pichilemu)
- 4.1 (Cauquenes)
- 5.1 (Constitución)
- 11.1 (Chillán)
- 7.1 (Concepción)
- 5.1 (Lebu)
- 2.1 (Angol)
- 11.1 (Temuco)
- 2.1 (Villarrica-Pucón)
- 10.1 (Valdivia)
- 7.1 (Osorno)
- 10.1 (Puerto Montt)
- 7.1 (Punta Arenas)
