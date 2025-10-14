El fútbol chileno se prepara para varios cambios pensando en su temporada 2026. Uno de los más importantes será el nuevo formato de la Supercopa, que en su necesidad de tener más partidos, ampliará su cantidad de participantes.

La ANFP seguirá el modelo español y en vez de que solo jueguen los respectivos monarcas de Primera División y la Copa Chile, también dirán presente los subcampeones de dichas competencias.

Y ojo, que esto será con efecto inmediato, razón por la cual uno de los finalistas de la presente Copa Chile 2025 no estuvo ni ahí con esperar la oficialización de la ANFP para festejar su clasificación.

Deportes Limache se adelanta a la ANFP

Hablamos de Deportes Limache, elenco que clasificó por primera vez y de manera histórica a la final de la Copa Chile tras vapulear en el global por 8-1 a Deportes La Serena. Con esto, tanto los tomateros como Huachipato, el otro finalista, sacaron pasajes para la próxima Supercopa.

“Clasificados a la Supercopa 2026. Con el nuevo formato anunciado, Deportes Limache está clasificado a la Supercopa 2026 por ser finalista de la Copa Chile 2025 ¡Seguimos haciendo historia!”, escribieron los Tomateros en su Instagram.

Con esta imagen Deportes Limache oficializó su clasificación a la próxima Supercopa 2026.

Publicidad

Publicidad

Cabe destacar que Limache todavía puede abrochar una histórica clasificación a la Copa Libertadores 2026. Para eso debe ganar esta Copa Chile y evitar el descenso a la Primera B. El cervecero de momento es penúltimo y uno de los candidatos a perder la categoría.

ver también “Le pido a Dios salvar…”: Popín Castro y la emoción tras hacer historia con Limache en Copa Chile

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Chile 2025?

La ANFP tiene en mente que la final de la Copa Chile 2025 se juegue en la próxima fecha FIFA en El Teniente de Rancagua. Dicho esto, el duelo podría programarse entre el 10 y 18 de noviembre.