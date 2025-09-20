Alianza Lima y Universidad de Chile dejaron abierta la llave de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras el empate 0-0 en Perú. Pero el protagonista posterior del resultado fue Néstor Gorosito.

Si bien el técnico lamentó el resultado, por lejos lo más polémico fue cuando se refirió a la particular condición que tendrá el partido de revancha en Coquimbo: que se jugará sin público.

Tras el castigo de la Conmebol a los azules, el exjugador de la UC disparó sin asco recordando la barbarie vivida ante Independiente. “Es difícil jugar sin público, se le castiga a Alianza y nosotros no tenemos nada que ver. Es una lástima, nuestra gente ha ido a todas las canchas. El problema es de Universidad de Chile y no nuestro”, reclamó el DT.

Palabras que encontraron una inesperada réplica en Chile, de la mano de una leyenda de Universidad Católica que, incluso, aprovechó la ocasión de sacar trapitos al sol.

Leyenda de la UC barre con todo contra Néstor Gorosito

Quien sacó la voz para ir contra el técnico argentino de Alianza Lima fue una leyenda cruzada. En conversación con Bolavip Chile, Jorge Aravena destrozó sus dichos e incluso lo echó al agua con una anécdota.

“¿Qué tiene que ver la Chile? ¿Estaba con la caña? ¿Estaba con la caña Gorosito? ¿De qué nacionalidad es? ¿Has visto a un argentino que no llore?“, comenzó Aravena al citado portal tras las declaraciones.

Leyenda de Universidad Católica barre en el piso con Néstor Gorosito. Foto: Getty Images.

Luego, ahondó en una anécdota que sustenta sus palabras y que protagonizó Néstor Gorosito. “Lo que pasa es que años atrás, entrenando un equipo argentino, él estaba concentrado y salió de la concentración. Se fue de madrugada curado. Por eso pregunto si estaba con la caña“, reflexionó el Mortero.

Posterior a eso, el exfutbolista bajó el nivel a los dichos de Néstor Gorosito ya que, desde su perspectiva, aún no consigue nada importante en los clubes donde ha sido DT.

“¿Qué resultado ha obtenido? Ha estado en un montón de equipos, hoy día está en Alianza Lima, un grande de Perú. Y aún así, está reclamando por los hinchas, que expulsaron a (Carlos) Zambrano… deja de joder. No fuiste capaz“, cerró Aravena a Bolavip.