Copa Sudamericana

¿Por qué U. de Chile juega en Coquimbo y sin público? El extraño escenario ante Alianza Lima

La U jugará en un contexto bastante raro ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Por César Vásquez

La U será local fuera de Santiago.
Universidad de Chile disputa el partido más importante del año ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana. Claro que lo hace en condiciones algo llamativas, como siendo local en Coquimbo y sin sus hinchas.

El Romántico Viajero sueñan con ganar por segunda vez en su historia un título internacional. Para seguir en carrera, debe vencer a los Íntimos y así estará entre los cuatro mejores de la competición. En la ida jugada en Lima, los Azules rescataron un empate sin goles.

¿Por qué U. de Chile juega en Coquimbo y sin público?

Hay que dividir esta situación extraña en dos. Primero, la localía en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Normalmente Universidad de Chile juega en el Estadio Nacional de Ñuñoa, pero para esta llave no podía contar con el principal recinto deportivo del país.

Resulta que el Estadio Nacional será una de las sedes de la Copa del Mundo Sub 20 que se realizará en Chile a partir del sábado 27 de septiembre. Debido a esto y por el cuidado de la cancha, es que el reducto deportivo de Ñuñoa no estaba disponible y la U se debió trasladar a Coquimbo.

“¿Pide los puntos?”: Gustavo López recuerda a U. de Chile en plena transmisión de ESPN

Respecto a la presencia de público, Universidad de Chile fue sancionada con 7 partidos como local sin poder tener la presencia de hinchas luego de los graves incidentes ante Independiente en Avellaneda. Si bien desde el club apelarán para intentar bajar el castigo, ante Alianza Lima será el primer encuentro de esta penalización.

De esta manera, el Romántico Viajero tendrá que ser local en circunstancias que no se asemejan a la ventaja que suele sacar un equipo como dueño de casa en una copa internacional. Sin estadio donde se han hecho fuertes y sin el apoyo de sus hinchas.

U. de Chile va por el todo o nada ante Alianza Lima. Imagen: Photosport

Universidad de Chile enfrentará a Alianza Lima este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. El ganador de esta llave enfrentará a Lanús en la semifinal de la Copa Sudamericana 2025.

