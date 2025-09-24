Néstor Raúl Gorosito no quiere dejar ningún detalle al azar en la revancha que Alianza Lima disputará frente a la U de Chile en la Copa Sudamericana. El entrenador argentino trata de tener todo bajo control. Y hasta se animó a crear una táctica anti espía.

Evidentemente, para impedir que su colega Gustavo Álvarez reciba información sobre el trabajo realizado en la región de Coquimbo. De hecho, en el canal DEnganche mostraron imágenes. “Tenemos autorización de grabar desde acá, no se trata de hacernos los vivos”, contó el periodista Michael Succar.

“No se pueden entrar por los protocolos Conmebol, pero sí podemos grabar desde aquí una práctica muy distendida. Pipo Gorosito sabe que se puede ver la práctica. Sabe que hay un montón de casitas alrededor donde podría estar un espía de la U de Chile y filtrar información”, agregó Succar.

El Pipo Gorosito quiso evitar cualquier infiltrado en la práctica. (Saul Sifuentes/Getty Images).

Por eso mismo, nada de lo que se pudo apreciar fue relevante. Todo parte del plan que el otrora enganche de Universidad Católica dispuso para cuidar algunos aspectos tácticos de su equipo para saltar al césped del estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

ver también Previo a definición con la U: Alianza Lima toma una decisión definitiva con Gorosito

Gorosito relaja a Alianza Lima el día antes de enfrentar a U de Chile

Néstor Gorosito alineó hasta a un par de arqueros improvisados en este entrenamiento de Alianza Lima, el último antes de jugar contra U de Chile por un lugar en la final de la Copa Sudamericana. “Hicieron un reducido de 40 minutos”, detalló el citado comunicador.

Publicidad

Publicidad

“Fue 11 contra 11. Tapaba en un equipo Hernán Barcos, en el otro Pedro Aquino. Básicamente para soltar las piernas por el partido de mañana”, explicó Michael Succar sobre el experimentado atacante argentino y el ex volante del América de México, quienes hicieron de guardametas.

Tweet placeholder

Una manera de graficar la seriedad que tuvo el trabajo que Gorosito pensó para no darle ninguna pista al Romántico Viajero. Tanto el cuadro peruano como Universidad de Chile se jugarán el boleto a la semifinal, donde espera Lanús de Argentina tras eliminar a Fluminense de Brasil. Y todos cuidan a los suyos. Como debe ser.

Publicidad

Publicidad