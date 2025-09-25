Es tendencia:
Copa Sudamericana

La portada en Perú que busca hacer temblar a U de Chile: “La misma que eliminó a Boca y Gremio”

Los medios peruanos toman protagonismo a horas del decisivo partido en busca de una semifinal del torneo internacional.

Por Cristián Fajardo C.

Alianza Lima busca quitarle la llave de semifinales a la U.
© JOEL ALONZO/PHOTOSPORTAlianza Lima busca quitarle la llave de semifinales a la U.

Esta noche se enfrentan Universidad de Chile contra Alianza Lima, para definir al último clasificado a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, en un duelo que promete en la ciudad de Coquimbo.

Luego de un empate sin goles en el primer encuentro jugado en Lima, ambos equipos se mostrarán los dientes, esta vez en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso que estará sin público.

En ese sentido, la prensa peruana, que ha encendido toda la semana el choque contra los azules, nuevamente hace explotar con una portada que aleona a sus jugadores.

Fue el diario Líbero quienes esta vez apostaron por una portada motivacional para los jugadores de Alianza Lima, con el detalle de la camiseta de la suerte: “Con alma y corazón”.

Alianza Lima busca ser una sorpresa en la Copa Sudamericana. Foto: Joel Alonzo/Photosport

¿Qué dicen en Perú del U de Chile vs Alianza?

El diario deportivo Líbero ha tenido protagonismo en la previa de la llave de Universidad de Chile contra Alianza Lima, por lo que en esta jornada no fue la excepción.

A horas de conocer quién se queda con los pasajes a la semifinal de la Copa Sudamericana 2025, donde los espera Lanús de Argentina, el medio vuelve a tomar protagonismo.

Eso sí, esta vez fue con un mensaje motivacional, dejando de lado las críticas o polémicas, donde muestran la camiseta cábala que utilizará Alianza Lima esta noche en Coquimbo.

“Con la misma camiseta blanca que eliminó a Boca y Gremio, Alianza salta a la cancha contra Universidad de Chile en búsqueda de otro resultado histórico que lo lleve a semis de la Copa Sudamericana”, detallan.

Mira la portada:

