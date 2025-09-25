Es tendencia:
Copa Sudamericana

La formación de U de Chile vs Alianza Lima para buscar las semis de la Copa Sudamericana

Gustavo Álvarez ratificó los movimientos trabajados en la semana, de manera de poder controlar a los peruanos y conseguir el paso a la ronda de los cuatro mejores.

Por Cristián Fajardo C.

© JOEL ALONZO/PHOTOSPORTLa U sólo va con el cambio de Rodríguez por Marcelo Díaz.

Universidad de Chile tiene todo listo para enfrentar esta noche a Alianza Lima, por la revancha de los cuatros de final de la Copa Sudamericana 2025, en Coquimbo.

Los dirigidos por el técnico Gustavo Álvarez saben que tienen la gran oportunidad de volver a la ronda de los cuatro mejores de un torneo internacional, algo que no sucede desde la temporada 2012.

En ese sentido, el técnico argentino tuvo que tomar una decisión para reemplazar al lesionado Marcelo Díaz, quien se perderá la definición por un desgarro, donde es la gran baja de los azules.

Mientras que, por otro lado, saber si Nicolás Ramírez, Israel Poblete y Lucas Di Yorio se ganaban un lugar en el once, luego de ser dado de alta por sus lesiones.

La formación de la U vs Alianza Lima

Universidad de Chile confirma su formación estelar para recibir a Alianza Lima, en el estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso en Coquimbo.

Los azules ya saben que Sebastián Rodríguez fue en elegido para reemplazar a Marcelo Díaz, tal cual sucedió en el segundo tiempo del primer partido jugado en Lima, Perú.

Mientras que por otro lado, los tres jugadores que volvieron de sus lesiones, tendrán que esperar desde el banco de suplentes una oportunidad para sumar minutos.

Con esto, la U formará con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra en ataque.

