Universidad de Chile se juega el paso a las semifinales de la Copa Sudamericana este jueves, cuando se mida ante Alianza Lima en Coquimbo.

Los azules tienen la primera opción para meterse en la serie de los cuatro mejores, debido a que empataron 0-0 en Lima, por lo que cualquier victoria en la revancha lo mete en la siguiente ronda.

La U tiene la ventaja de la localía, sin embargo, no pesará tanto, ya que el partido se jugará sin público por la sanción que recayó en el elenco nacional por los incidentes en la vuelta de los octavos de final contra Independiente en Avellaneda.

Peruanos valoran que no haya relatores chilenos en transmisión de la revancha

Una de las polémicas que se generó en la ida entre la U y Alianza fue la transmisión televisiva, porque ESPN emitió el encuentro en Matute para todo el continente, donde el relator fue Ricardo Shannon y el comentarista Diego Rivarola.

Los hinchas Íntimos se quejaron por los comentarios de Rivarola, muy a favor del equipo chileno, y ahora como DSports tiene los derechos para la revancha, habrá narradores nacionales para el país y peruanos para dicha nación.

En Líbero le dieron importancia a la decisión de la señal dueña de los derechos de transmisión: “no son chilenos: DIRECTV confirmó a los narradores del Alianza Lima vs U de Chile”, señaló el citado medio.

La U y Alianza van por las semifinales. Foto: Joel Alonzo/Photosport

“Cierta afición peruana no quedó conforme con oír comentarios parcializados hacia U de Chile en el choque de ida. Como se conoce, los canales de transmisión cuentan con narradores y comentaristas de diversos países de Latinoamérica, siendo el país sureño uno de los que laboró en dicho partido disputado en Matute”, agregó en su interior.

Para Perú habrá un staff especial y los elegidos son: “la transmisión de este encuentro estará a carga de Daniel Kanashiro, narrador peruano que suele estar presente en diversos partidos de la Liga 1 2025. Del mismo modo, se verá de comentarista a Talia Azcárate y a ras de campo con Romina Vega”.

En tanto, para Chile narrará el partido Mauricio Triviño y en los comentarios estará Pablo Flamm.

¿Cuándo y a qué hora es la revancha de Universidad de Chile vs Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

La revancha entre Universidad de Chile y Alianza Lima se jugará este jueves 25 de septiembre, a partir de las 21:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.