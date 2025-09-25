Una nueva polémica protagonizaron los hinchas de Universidad de Chile, ahora en la antesala a la revancha ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La noche del miércoles miles de seguidores azules se congregaron a las afueras del Hotel Diego de Almagro, de La Serena, donde está concentrado el plantel de la U, para dar el último aliento a los jugadores.

Sin embargo, la situación se escapó de las manos y se produjo un incendio en las inmediaciones al lugar, lo que provocó incidentes y reacciones en el resto del continente.

ver también El periodista Marcelo Díaz cuenta la verdad del hotelazo de U de Chile: ¿Qué pasó en La Serena?

Prensa argentina carga contra la U tras el hotelazo

La situación fue comentada en la prensa internacional, sobre todo en la argentina, donde le tienen sangre en el ojo a Universidad de Chile, luego de la eliminación por secretaría a Independiente tras los incidentes en Avellaneda.

Uno de los medios más grandes del vecino país, como TyC Sports, dio a conocer del hecho en su sitio web, donde dieron cuenta de la gravedad de lo sucedido.

Incidentes en La Serena. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla /Photosport

Publicidad

Publicidad

“Hinchas de la U de Chile provocaron un incendio y gravísimos incidentes en la concentración del equipo”, se titula la crónica sobre el hecho.

Luego, en su interior indicaron que “en la previa del duelo de vuelta ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, los hinchas de Universidad de Chile organizaron un banderazo para respaldar a su plantel en el Hotel Diego de Almagro, de La Serena, pero la concentración se descontroló y terminó en un incendio grande”.

Los hinchas de la U están en la mira de todos y este jueves no podrán ingresar al estadio para la revancha ante Alianza Lima.

Publicidad

Publicidad

ver también Previo a Copa Sudamericana: hotelazo de hinchas de la U termina en incendio en La Serena

¿Cuándo y a qué hora es la revancha de Universidad de Chile vs Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

La revancha entre Universidad de Chile y Alianza Lima se jugará este jueves 25 de septiembre, a partir de las 21:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.