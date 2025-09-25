Universidad de Chile recibe a Alianza Lima en Coquimbo, este jueves por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La previa del duelo quedó marcado por los incidentes protagonizados por barristas de la U en el hotel de concentración de los azules en La Serena.

En medio del hotelazo, los fuegos artificiales y las bengalas generaron un incendio que casi se va de las manos en las inmediaciones del búnker azul, debiendo acudir bomberos y Carabineros, además de desatar la furia de la alcaldesa serenense.

En Deportes en Agricultura, Mauricio Pinilla dejó críticas para los responsables de este incidente, asegurando que en vez de apoyar al plantel, estos hechos desconcentran a los jugadores y cuerpo técnico.

“Lo que pasa es que es bonito recibir a los hinchas porque muchos son de regiones que no tienen la posibilidad de compartir con los jugadores, que la única experiencia que tienen cerca del jugador de su equipo es cuando van a regiones“, dijo Pinilla.

Pinilla: la conexión con la gente no son los fuegos artificiales

El ex delantero de la U agregó que “hay gente que no se puede trasladar todos los fines de semana a ver a la U a Santiago. Aparte es difícil tener contacto directo con los jugadores. Y estas experiencias son las que le dan la posibilidad de hacerlo”.

“A mí me encantaba compartir con la gente, sacarse una foto o una selfie, saludarlos en la reja y estar con ellos. Acercarse un poquito más, a mí me encantaba, es bonita esa conexión con la gente“, complementó.

Pinilla sentencia: “pero cuando empiezan a reventar estos fuegos artificiales y esta parafernalia… estoy en contra, desconcentra. No es algo que te motive o te dé un plus porque están estas bengalas prendidas. La conexión con la gente es otra cosa“.

La U enfrenta a Alianza Lima este jueves 25 de septiembre, desde las 21:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El ganador jugará contra Lanús por semifinales.

