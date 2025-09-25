En Perú no pasaron desapercibidos los incidentes ocurridos en La Serena con barristas de Universidad de Chile como protagonistas, en la previa del duelo entre los azules y Alianza Lima, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en Coquimbo.

Los barristas acudieron al hotel del Chuncho y por los fuegos artificiales se generó un incendio en las inmediaciones del recinto turístico.

Depor.pe informó “¡U. de Chile afrontará otra denuncia! Incendio en banderazo, previo al partido frente a Alianza Lima“, considerando que el cuadro peruano ya presentó una denuncia en Conmebol por clima hostil en su arribo a Chile, ataques xenofóbicos y la presencia de hinchas infiltrados en la ida, donde los azules tenían prohibido llevar público.

“Fuerte incendio durante el banderazo de hinchas de la U. de Chile, a horas de enfrentar a Alianza Lima. La alcaldía de La Serena alista denuncia formal contra el club santiaguino“, añadieron sobre la molestia de la edil, Daniela Norambuena.

Ánimos caldeados según la prensa peruana

El medio incaico añadió que “a pocas horas del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, los ánimos están muy caldeados entre Alianza Lima y la Universidad de Chile. Las autoridades de la región de Coquimbo están atentas a lo que pueda suceder este jueves antes, durante y después del compromiso, más aún cuando el último miércoles ocurrió un incendio de importantes proporciones en los exteriores del hotel de concentración del conjunto santiaguino“.

Las llamas del incendio en el hotelazo de la U previo a la revancha de Alianza Lima.

“Un grupo de más de mil hinchas de la Universidad de Chile se acercaron a las afueras del Hotel Diego de Almagro. Todo parecía trascurrir con total normalidad, cuando los fuegos artificiales y la pirotecnia inició un incendio que alertó a los bomberos y carabineros de la zona, quienes se acercaron al lugar a poner orden“, complementaron.

“El fuego alcanzó un altura de cinco metros, quemando arbustos y áreas verdes en sectores aledaños al hotel“, sentenció Depor.

Con este nuevo bochorno y vergüenza a nivel internacional, el fútbol chileno espera la revancha de la U contra Alianza Lima, este jueves 25 de septiembre, desde las 21:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El duelo se juega a puertas cerradas por el castigo de Conmebol a los azules tras lo ocurrido en Avellaneda contra Independiente.

