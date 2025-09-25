La previa del partido entre U. de Chile y Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana estuvo marcada por el caótico hotelazo que hicieron los hinchas azules en La Serena. Los festejos terminaron en un incendio y la llegada de Carabineros al lugar.

Este miércoles 24, los fanáticos universitarios se reunieron en las afueras del hotel Diego de Almagro en La Serena para darle el último aliento al equipo. El uso de fuegos artificiales derivó en un incendio el frente del lugar de hospedaje, hasta donde también tuvo que llegar Bomberos.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Normabuena, condenó fuertemente lo ocurrido y amenazó con llevar a U. de Chile a la Justicia. “Voy a instar a que el club deportivo se haga cargo de todos los daños y perjuicios en el bien nacional de uso público“, dijo la autoridad comunal.

Al parecer, nada de eso fue necesario. Durante horas de esta mañana, el club laico publicó: “Así amaneció la Av. Francisco de Aguirre luego de las labores de limpieza que realizamos durante la madrugada. Como club, estamos respondiendo a lo daños ocurridos anoche”.

Tweet placeholder

ver también Alcaldesa de La Serena anuncia fuertes medidas contra U. de Chile tras caótico banderazo

U. de Chile se hace cargo tras caótico banderazo en La Serena

Las imágenes compartidas por U. de Chile muestran la Alameda de La Serena completamente limpia tras el banderazo en el hotel Diego de Almagro. En unas horas, el plantel dejará dicho recinto para dirigirse al Francisco Sánchez Rumoroso, donde enfrenta a Alianza Lima a las 21:30.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que el partido de la U con Alianza se jugará sin público en el estadio de Coquimbo. Esta noche, los azules cumplen el primero de siete partidos de local a puertas cerradas producto de la sanción de Conmebol.