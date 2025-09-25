Alcaldesa de La Serena anuncia fuertes medidas contra U. de Chile tras caótico banderazo

El banderazo de los hinchas de U. de Chile en la previa de la revancha contra Alianza Lima por la Copa Sudamericana no terminó bien. Un incendio de proporciones se desató frente al hotel Diego de Almagro en La Serena, el lugar de concentración de los azules, este miércoles 24.

Los fanáticos se reunieron en las afueras del hotel de la U para dar el último aliento antes del duelo contra Alianza, que otorgará el pase a semifinales. Lamentablemente, el uso de fuegos artificiales derivó en un incendio en una zona de pastizales al frente del hotel.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, se manifestó con todo tras los incidentes del hotelazo. De hecho, la autoridad comunal pidió que U. de Chile se haga cargo de todos los daños producidos en el sector de la Avenida Francisco de Aguirre.

“Lamentable hecho. Como alcaldesa y jefa comunal, lo encuentro impresentable. Mañana (hoy) vamos a tomar las acciones judiciales pertinentes. La Serena es una ciudad patrimonial. Hoy, esta es una municipalidad que la dejaron en bancarrota”, manifestó.

El banderazo de U. de Chile terminó de la peor forma

Alcaldesa de La Serena exige reparaciones a U. de Chile

“Voy a instar a que el club deportivo se haga cargo de todos los daños y perjuicios en el bien nacional de uso público. Nos va a tener que reponer cada lugar y cada espacio, e insto al delegado presidencial a que tome las medidas respectivas”, agregó Daniela Norambuena.

“Insto a que este club deportivo se haga responsable. Lo vamos a hacer responsable por la vía judicial. Carabineros no estaba presente en el lugar, pese a que había un llamado por redes sociales. Esto era algo que se sabía que iba a ocurrir“, lamentó también.