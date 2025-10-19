Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera 2025

Colo Colo vs. Coquimbo: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Liga de Primera

El Cacique enfrenta al cuadro pirata, líderes indiscutibles del torneo nacional.

Por Franccesca Arnechino

Colo Colo vs. Coquimbo por la Fecha 24 de la Liga de Primera.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTColo Colo vs. Coquimbo por la Fecha 24 de la Liga de Primera.

 Colo Colo regresa a la cancha para seguir compitiendo en el torneo local, por la Fecha 24 de la Liga de Primera y deberá enfrentar al líder, Coquimbo Unido en la cuarta región.

Los Albos están en el octavo lugar con 34 puntos, por lo tanto, buscarán un triunfo para sumar en el Campeonato Nacional. Mientras que los Piratas lideran la tabla de posiciones con 56 puntos, que se alejan de los azules, que los siguen con lejanos 42 puntos.

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Coquimbo y dónde ver EN VIVO?

Colo Colo vs. Coquimbo Unido juegan este domingo 19 de octubre, desde las 12:30 hrs. en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, por la Fecha 24 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Piratas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
El emotivo mensaje de Tatiel Silveira a Colo Colo Femenino: “Con la frente en alto…”

ver también

El emotivo mensaje de Tatiel Silveira a Colo Colo Femenino: “Con la frente en alto…”

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

Publicidad
Pronósticos Coquimbo Unido vs Colo Colo: esta es la prueba decisiva para el líder

ver también

Pronósticos Coquimbo Unido vs Colo Colo: esta es la prueba decisiva para el líder

Lee también
El canal que transmite Colo Colo vs. Ferroviária por Copa Libertadores
Colo Colo

El canal que transmite Colo Colo vs. Ferroviária por Copa Libertadores

Protagonizó “Batalla de Macul” en 1991 y ahora deja insólita reflexión: "Me tratan..."
Copa Libertadores

Protagonizó “Batalla de Macul” en 1991 y ahora deja insólita reflexión: "Me tratan..."

"Otros pasaron lo mismo con él": Montecinos acusa de "sapo" a Paqui
Chile

"Otros pasaron lo mismo con él": Montecinos acusa de "sapo" a Paqui

El partido del Mundial Sub 20 que va HOY por televisión abierta
Internacional

El partido del Mundial Sub 20 que va HOY por televisión abierta

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo