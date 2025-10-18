Este domingo continúa la fecha 24 de la Liga de Primera con los últimos partidos de la jornada, uno de ellos un partidazo animado en el Francisco Sánchez Rumoroso cuando el superlíder del certamen, Coquimbo Unido, enfrente a Colo Colo.

Los albos vuelven a la acción oficial tras su contundente victoria por 4-0 ante Deportes Iquique el pasado 26 de septiembre, encuentro donde Fernando Ortíz propuso el cambio más radical hasta el momento con respecto a su XI titular ¿Qué pasará ahora?

La formación de Colo Colo para enfrentar al líder Coquimbo:

De acuerdo a los trabajos que ha realizado Fernando Ortíz en los últimos días, se adelanta que el DT argentino mantendría el grueso del equipo que derrotó con contundencia a los “Dragones Celestes” en su último partido oficial.

Esto, considerando nuevamente a Marcos Bolados en el XI titular en desmedro de Salomón Rodríguez, esto tras la nueva lesión que afectó a Javier Correa, eso sí, el ex técnico del América haría un cambio en la zona defensiva del equipo, ingresando Sebastián Vegas por Emiliano Amor.

Recordemos que Vegas estuvo suspendido ante Iquique tras su expulsión frente a la Universidad de Chile en la Supercopa 2025.

De esta forma, la formación de Colo Colo para este domingo quedaría conformada de la siguiente manera: Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Érick Wiemberg en defensa; en la zona media, en tanto, queda todo igual con Arturo Vidal, Vicente Pizarro y Felipe Méndez; mientras que en ataque nos encontraremos con Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino.

Colo Colo haría solo un cambio con respecto al equipo que derrotó a Iquique por 4-0. (Foto: Javier Torres/Photosport)

¿Cómo formaría Coquimbo? Los líderes, por su parte, arrancarían con Diego Sánchez; Francisco Salinas, Manuel Fernández, Bruno Cabrera, Juan Cornejo; Matías Zepeda, Sebastián Galani; Cristián Zavala, Matías Palavecino, Sebastián Cabrera; Cecilio Waterman.

Los citados por Fernando Ortíz para enfrentar a Coquimbo:

Colo Colo en las últimas horas dio a conocer el listado de citados para enfrentar a Coquimbo Unido, donde nuevamente destacan las ausencias de Javier Correa y Francisco Marchant y sorpresivamente tampoco está Esteban Pavez, capitán de Colo Colo. Entre las sorpresas aparece el juvenil, Diego Maureira (N° 18).

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Coquimbo Unido?