Campeón de América le tira un palo a Vidal antes de la nueva “final” de Colo Colo: “Tiene que…”

Un partido clave tiene Colo Colo este lunes ante Deportes Limache, porque está obligado a ganar para no seguir perdiendo terreno en la Liga de Primera.

Los albos se están quedando, por ahora, sin pan ni pedazo en el torneo nacional, ya que están en la octava posición, fuera de clasificación a la Copa Sudamericana.

El encuentro que se jugará en el estadio Nacional será de dos equipos necesitados, debido a que los limachinos no pueden ceder unidades al estar en la lucha por no descender.

ver también El gran deseo de Esteban Pavez tras ser descartado por completo de Colo Colo

Gabriel Mendoza se lanza contra Arturo Vidal

Uno de los apuntados por la mala campaña de Colo Colo es Arturo Vidal, sobre todo por sus aptitudes afuera de la cancha, puesto que lo acusan no estar concentrado en su trabajo.

Durante el largo receso de la Liga de Primera por el Mundial Sub 20 el King decidió partir unos días de vacaciones a Río de Janeiro, hecho que fue criticado por Gabriel Mendoza, quien le pide más compromiso al volante.

Arturo Vidal recibe críticas. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Publicidad

Publicidad

“En esta situación actual, lo que se está viviendo en este Centenario lamentable, Arturo ha tenido acciones o hechos que no han sido lo suficientemente importantes para lo que es Colo Colo“, dijo el campeón de la Copa Libertadores 1991 a Círculo Central.

“Tiene que darle una vuelta, nosotros lo respetamos por todo lo que ha hecho y nos ha dado a Colo Colo, pero también él tiene que representar lo que es el club“, cerró el Coca Mendoza sobre Vidal.

ver también DT de Limache calienta el partido vital con Colo Colo: “Te van a querer…”

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Deportes Limache se jugará este lunes 27 de octubre, a partir de las 18:00 horas en el estadio Nacional.

Publicidad