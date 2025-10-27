Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

DT de Limache calienta el partido vital con Colo Colo: “Te van a querer…”

El entrenador de los limachinos, Víctor Rivero, analizó el duelo clave ante los albos por la Liga de Primera.

Por Carlos Silva Rojas

Limache no ha perdido con Colo Colo en 2025.
© RAUL ZAMORA/PHOTOSPORTLimache no ha perdido con Colo Colo en 2025.

Colo Colo está con la soga al cuello. Los albos vuelven a salir a la cancha muy presionados y este lunes se miden ante Deportes Limache en el estadio Nacional con la obligación de ganar.

El Cacique se encuentra en una incómoda octava posición con apenas 34 puntos, muy lejos de los 41 que tiene el séptimo, Cobresal, por lo que debe ganar para acercarse a la clasificación a la Copa Sudamericana.

Para los limachinos, en tanto, también es una verdadera final, debido a que están a un punto de la zona de descenso con 21 unidades y deben vencer para respirar con un poco de más tranquilidad.

El gran deseo de Esteban Pavez tras ser descartado por completo de Colo Colo

ver también

El gran deseo de Esteban Pavez tras ser descartado por completo de Colo Colo

Víctor Rivero enciende el partido con Colo Colo

Deportes Limache y Colo Colo han jugado tres partidos en 2025, con dos victorias para los tomateros y un empate, es decir, el Cacique no le ha podido ganar al cuadro que debutó en Primera este año.

En la previa al duelo que se jugará en el estadio Nacional habló el entrenador limachino, Víctor Rivero, quien sabe que se encontrará a otro cuadro albo, porque ya no está Jorge Almirón, ya que ahora lo dirige Fernando Ortiz.

Víctor Rivero analizó el partido con Colo Colo. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

Víctor Rivero analizó el partido con Colo Colo. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

Publicidad

“Encontraremos a un Colo Colo distinto, cambió al entrenador, hay nuevos aires, ha ganado un par de partidos; y bueno, es un equipo que si le ganaste dos veces, y ellos no te han podido ganar, te van a querer derrotar ahora“, dijo el estratega.

“Nosotros, más que la motivación de jugar un partido con Colo Colo, lo importante es lo que nos significaría sumar, a eso apuntamos”, cerró Víctor Rivero.

Otra vez: Fernando Ortiz deja fuera a Esteban Pavez del duelo de Colo Colo vs Limache

ver también

Otra vez: Fernando Ortiz deja fuera a Esteban Pavez del duelo de Colo Colo vs Limache

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Deportes Limache se jugará este lunes 27 de octubre, a partir de las 18:00 horas en el estadio Nacional.

Publicidad
Lee también
¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo vs. Deportes Limache en Liga de Primera?
Colo Colo

¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo vs. Deportes Limache en Liga de Primera?

Las dudas tras la salida de la titularidad de Villagra en Colo Colo
Colo Colo

Las dudas tras la salida de la titularidad de Villagra en Colo Colo

No hubo título, pero...: la gran noticia que celebra Coquimbo para 2026
Copa Libertadores

No hubo título, pero...: la gran noticia que celebra Coquimbo para 2026

Libertadores 2025: Horarios y TV de las semis de vuelta
Copa Libertadores

Libertadores 2025: Horarios y TV de las semis de vuelta

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo