DT de Limache calienta el partido vital con Colo Colo: “Te van a querer…”

Colo Colo está con la soga al cuello. Los albos vuelven a salir a la cancha muy presionados y este lunes se miden ante Deportes Limache en el estadio Nacional con la obligación de ganar.

El Cacique se encuentra en una incómoda octava posición con apenas 34 puntos, muy lejos de los 41 que tiene el séptimo, Cobresal, por lo que debe ganar para acercarse a la clasificación a la Copa Sudamericana.

Para los limachinos, en tanto, también es una verdadera final, debido a que están a un punto de la zona de descenso con 21 unidades y deben vencer para respirar con un poco de más tranquilidad.

Víctor Rivero enciende el partido con Colo Colo

Deportes Limache y Colo Colo han jugado tres partidos en 2025, con dos victorias para los tomateros y un empate, es decir, el Cacique no le ha podido ganar al cuadro que debutó en Primera este año.

En la previa al duelo que se jugará en el estadio Nacional habló el entrenador limachino, Víctor Rivero, quien sabe que se encontrará a otro cuadro albo, porque ya no está Jorge Almirón, ya que ahora lo dirige Fernando Ortiz.

Víctor Rivero analizó el partido con Colo Colo. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

“Encontraremos a un Colo Colo distinto, cambió al entrenador, hay nuevos aires, ha ganado un par de partidos; y bueno, es un equipo que si le ganaste dos veces, y ellos no te han podido ganar, te van a querer derrotar ahora“, dijo el estratega.

“Nosotros, más que la motivación de jugar un partido con Colo Colo, lo importante es lo que nos significaría sumar, a eso apuntamos”, cerró Víctor Rivero.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Deportes Limache se jugará este lunes 27 de octubre, a partir de las 18:00 horas en el estadio Nacional.

