Hace algunos días se reveló que Bad Bunny es el artista que estará a cargo del show de medio tiempo del Super Bowl. Sin embargo, hubo otro nombre que sonaba con peso para presentarse el 2026, el de la estrella de la música, Taylor Swift, quien respondió a los rumores que dicen que rechazó a la NFL.

La artista detrás de hits como Bad Blood y Blank Space estuvo presente en el show de Jimmy Fallon para promocionar su nuevo trabajo “The Life of a Showgirl”, donde le preguntaron directamente sobre los rumores.

“No, no, La cuestión es la siguiente: Jay-Z siempre se ha portado muy bien conmigo. Nuestros equipos son muy cercanos”, el rapero es dueño de Roc Nation, compañía encargada de elegir a los artistas del show de medio tiempo.

Taylor Swift habla los rumores del halftime show

La artista señaló que nunca ha recibido una oferta formal ni tampoco conversaciones para ser parte del show, pero ella señaló que sería complejo aceptar por su relación con el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

“Siempre podemos decirle la verdad, que es que estoy enamorada de un chico que practica ese deporte en ese campo”, explicó, agregando que la verdadera razón es que está dedicada a animar a su prometido esta temporada.

Travis Kelce juega en los Kansas City Chiefs /Getty Images)

“Eso es ajedrez violento. Eso es gladiadores sin espadas. Eso es peligroso. Toda la temporada, estoy absorta en lo que hace ese hombre en el campo. ¿Te imaginas si estuviera ahí fuera cada semana, arriesgando su vida en este deporte tan peligroso, de alta presión e intensidad, y yo pensando: ‘¿Cuál debería ser mi coreografía?'”

“Creo que deberíamos hacer dos versos de “Shake it off” en Blank Space y en Cruel Summer, sería genial”.