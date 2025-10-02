Es tendencia:
Bad Bunny es el artista confirmado para el show del Super Bowl: ¿Se presentará en Chile?

El gran evento americano anunció al artista que será el encargado del halftime show, despertando una inesperada duda en Chile.

Por Andrea Petersen

La situación que complica a los fans chilenos de Bad Bunny.
Recientemente, se reveló que Bad Bunny es el artista elegido para encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music, que se realizará el próximo 8 de febrero de 2026, una fecha que, inesperadamente, impacta a los fans del “conejo malo” en Chile.

El artista puertorriqueño se presentará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California y anunció la noticia en sus redes.

A través de un registro aparece la mega estrella al al ritmo de “callaita” en el que aparece sentado en un poste en un campo de fútbol americano. “Super Bowl LX. Área de la Bahía. Febrero de 2026. #AppleMusicHalftime”, escribió.

Bad Bunny y el Super Bowl complican a los fans en Chile

Al conocer esta noticia, los fans del artista inmediatamente se pusieron en alerta debido a que la fecha del Super Bowl coincide con los shows agendados de Bad Bunny en Chile en donde se presentará en el Estadio Nacional los días 5, 6 y 7 de febrero como parte de su tour “Debí tirar más fotos”.

Mientras que el 8 se presentará en el Super Bowl, siendo el principal problema la distancia entre Chile y California, ya que entre ambas ciudades hay 9.500 kilómetros de separación.

Sin embargo, para alegría de sus fans, a días de la confirmación de su participación en el Super Tazón, el concierto sigue en pie y hasta el momento se realizará en la fecha ya anunciada.

Bad Bunny en el Super Bowl

En un comunicado, el artista detrás de hits como “Callaita”, “Me porto bonito”, “Titi me preguntó”, “Dákiti” y “Ojitos lindos” se refirió a su presentación en el importante evento deportivo.

Lo que siento me trasciende. Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia”.

“Ve y dile a tu abuela que seremos el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl”, agregó la estrella puertorriqueña.

