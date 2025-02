La humillante derrota de los Kansas City Chiefs por 40-22 a manos de los Philadelphia Eagles en el Super Bowl dejó marca en Travis Kelce. E

El veterano de 35 años finalmente dejó abierta la puerta a su retiro de la NFL, algo que antes no había contemplado de forma tan pública.

Tras la derrota, Kelce reveló que está considerando seriamente qué hacer con su futuro.

ver también La decepción de Travis Kelce tras el calvario del Super Bowl que podría marcar su retiro

¿Retiro a la vista para Kelce?

En su reciente participación en el podcast New Heights que comparte con su hermano Jason, Kelce comentó que no ha tomado una decisión definitiva sobre si seguirá en la NFL o no.

“Estoy retrasando todo lo que puedo”, dijo Kelce, aclarando que aún no está listo para hacer un cambio radical en su vida.

A pesar de su contrato con los Chiefs para la temporada 2025, la frustrante derrota en el Super Bowl puso en duda su futuro en el deporte.

ver también ¿Quién es Jalen Hurts? El MVP del Super Bowl LIX que venció a los Chiefs de Patrick Mahomes

La carga física de tantos años en la NFL

A lo largo de su carrera, Kelce ha sido un pilar fundamental para los Chiefs, llevándolos a tres Super Bowls y ganando en dos ocasiones.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, el desgaste físico es inevitable. “He jugado más que cualquier otro en los últimos años”, afirmó.

Travis Kelce en el suelo durante el Super Bowl (Getty Images).

La constante participación en finales y playoffs le ha dejado una carga física considerable, lo que está influyendo en su decisión sobre si continuar o no.

Publicidad

Publicidad

Kelce agregó que, si decide volver, lo hará con toda su dedicación, sin reservas. “Si regreso, será una decisión completa, no a medias”, expresó.

De momento, el futuro de la estrella de los Chiefs está en el aire y él mismo no sabe si está motivado para seguir enfrentando los retos físicos y emocionales que conlleva la NFL.