Impacto ha generado la historia de uno de los tantos ganadores del Super Bowl, el evento más importante de la NFL. Esto debido a que el ex campeón perdió su millonaria fortuna y ahora acusa de estar en quiebra.

Esta es la historia de Antonio Brown que como receptor abierto comenzó su carrera en el draft del 2010. Su primer equipo fue Pittsburgh Steleers, logrando en 2013 el despegue definitivo: en cada partido de dicha temporada consiguió cinco recepciones y al menos 50 yardas. Rendimiento que repitió en 2014, 2015 y 2017.

Luego en 2020 pasó al Tampa Bay Buccaneers y se encontró con Tom Brady como compañero. Lo que permitió la conquista del Super Bowl LV venciendo al Kansas City de Patrick Mahomes.

Carrera plagada de éxitos y que lo llevó a sumar más de 100 millones de dólares en su cuenta. Esto por los premios y los diversos contratos con auspiciadores fuera de la cancha.

Ganador del Superbowl piede millonaria cifra

El tema es que ahora el ex receptor confesó que perdió todo en su cuenta y ya no alcanza a llegar a fin de mes. “Lo gasté todo. Me gasté todo mi dinero. Sí, Me lo gasté todo”, lanzó fuerte y claro en el podcast One Night with Steiny.

La confesión causó impacto ya que llegó a ser uno de los jugadores más mediáticos en su momento. Incluso se reveló que llegó a declararse en quiebra con deudas que superaban los tres millones de dólares. También salieron a la luz denuncias por maltrato y por conductas violentas como lanzar sus muebles desde un balcón.

Sin embargo, recalcó que alcanzó a guardar algunos palitroques y que eso ahora será entregado a su familia. “Lo guardé para que a ellos no les falte nada”, sentenció.