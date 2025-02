El Super Bowl LIX está a pocos días de comenzar su nueva edición en donde los Kansas City Chief defenderán el título frente a los Philadelphia Eagles en un encuentro en donde la música, como siempre, tendrá un lugar especial en el show de Medio Tiempo.

Kendrick Lamar, artista detrás de hits como detrás de hits como All the Stars, Swimming Pools y Not Like Us, fue confirmado como el artista encargado del Halftime. La final se realizará en New Orleans en donde el himno nacional será interpretado por Jon Batiste, ganador del Grammy y oriundo de la zona.

Por lo mismo, muchos se preguntan a qué hora comienza el encuentro y dónde se podrá ver en Chile y en el resto de Latinoamérica.

¿Dónde ver el Super Bowl 2025 y qué hora es?

La final entre los liderados por Travis Kelce y Patrick Mahomes contra los capitaneados por AJ Brown se realizará este domingo 9 de febrero a partir de las 20:30 horas, horario Chile. El partido será transmitido por ESPN en sus distintas señales y en streaming a través de Disney+.

Transmisión Super Bowl 2025

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) – 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

ESPN Extra

VTR: 840 (HD)

DTV: 1621 (HD)

ENTEL: 213 (HD)

CLARO: 473 (HD)

GTD/TELSUR: 853 (HD)

MOVISTAR: 885 (HD)

TU VES: 106 (HD) – 514 (HD)

ZAPPING: 93 (HD)

La música en el Super Bowl

Antes del show, está el pre-game que comienza a partir de las 18:00 horas, el oriundo de Nueva Orleans, Trombone Shorty en compañía de la ganadora del Grammy, Lauren Daigle, interpretarán “America the Beautiful“.

Además, otra ganadora del Grammy, Ledisi, originaria de la misma ciudad, interpretará “Lift Every Voice and Sing”.