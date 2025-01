Cada vez queda menos para que comience el Super Bowl LIX, el esperado encuentro que definirá al nuevo campeón de la NFL en donde como siempre, la música será parte importante de la celebración en el show de medio tiempo.

La NFL reveló hace algunos meses que Kendrick Lamar será el encargado de encender la fiesta en el estado Caesars Superdome de Nueva Orleans.

Esta sería la segunda vez que Lamar está en el esperado Halftime Show, ya que el año 2022 fue parte del espectáculo que tuvo un show en conjunto con las grandes leyendas del rap: Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem y Mary J. Blige.

¿Cuándo es el Super Bowl 2025?

Este año el esperado encuentro entre los equipos que están por definirse se realizará el próximo domingo 9 de febrero a las 15:00 pm del Este en Estados Unidos, lo que significa que en Chile el gran evento comenzará a las 17:00 horas.

Los equipos clasificados a los NFL Playoffs 2024-2025:

Kansas City Chiefs

Buffalo Bills

Detroit Lions

Philadelphia Eagles

Pittsburgh Steelers

Houston Texans

Minnesota Vikings

Baltimore Ravens

Green Bay Packers

Los Angeles Chargers

Los Angeles Rams

Washington Commanders

Tampa Bay Buccaneers

Denver Broncos

ver también Mortal Kombat en la NFL: Travis Kelce se defiende furioso tras graves acusaciones contra los Chiefs

La música en el Super Bowl

Kendrick Lamar ya fue confirmado para presentarse en el show, sin embargo, se espera que también se revelen posibles colaboraciones entre los que se encuentran Baby Keem, primo de Lamar y colaborador frecuente; SZA, con quien trabajó en All the stars, y también otros artistas que han compartido escenario con él como Tyler, the creator o Dr. Dre.

Publicidad

Publicidad

La final se realizará en Nueva Orleans, por lo que el himno nacional será interpretado por el oriundo de la zona, Jon Batiste, ganador del Grammy. Por otra parte, Stephanie Nogueras será la intérprete en lenguaje de señas.

En el espectáculo previo al partido, el músico y productor de Nueva Orleans, Trombone Shorty, junto a la ganadora del Grammy, Lauren Daigle, cautivarán al público con su interpretación de “America the Beautiful“. Además, la también ganadora del Grammy, Ledisi, originaria de la misma ciudad, interpretará “Lift Every Voice and Sing”.

Publicidad