A finales de enero, Sammis Reyes, el primer chileno en llegar a la NFL, anunció su retiro del fútbol americano. “Gracias NFL por cambiarme la vida”, comunicó, agregando que su decisión pasaba por un tema físico. “El cuerpo ya no me da para seguir compitiendo en la élite del deporte profesional“, dijo.

Ahora, de vuelta en Chile, Sammis Reyes habló de la decisión que tomó. “Fue bien pensada, me tomé el tiempo. Cada vez que analizo mi carrera, estoy súper tranquilo porque hice todo lo que pude. Mi promesa conmigo era esa: hacer todo lo que puedo cada día“, dijo en TNT Sports.

“Fue netamente un tema físico. Lamentablemente, tengo artritis, artrosis, no sé cuántas cosas más en la rodilla, cosas de deportista de las cuales no me puedo quejar porque el deporte me lo dio todo, pero llegó un punto en mi vida donde otras cosas empezaron a andar bien y tenía que operarme por sexta vez”, añadió.

“Dije: ‘Es suficiente, puedo dejar esto en paz, con honor y con orgullo’. Ojalá que haya sido un gran ejemplo para el siguiente chileno que se atreva a hacer algo como eso, no solo en el deporte, sino en cualquier cosa que sea difícil”, sumó el exdeportista nacido en Maipú.

Sammis Reyes está tranquilo tras su retiro

“Cabros, la vida es una y se acaba en algún momento. Atrévanse a perseguir sus sueños“, fue parte del mensaje de Sammis Reyes en el anuncio de su retiro.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, el chileno sigue pidiéndole al resto que cumplan sus grandes deseos. “Me siento pagado. Estoy feliz de estar en esta etapa y contento por las cosas que se vienen. Como digo, ojalá haya sido ejemplo para alguien que quiera perseguir sus sueños“, concluyó en TNT Sports.